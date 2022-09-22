Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

Сегодня, 13:59

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Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой
Фото из открытых источников

Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку, отправили домой. Он говорит, что похожим образом поступили и с другими горожанами.

По информации местного издания E1.RU, екатеринбуржцу позвонили из военкомата в два часа ночи и приказали, чтобы уже утром он был по адресу Плотников, 15б. Мужчина явился в назначенное ему время. С ним провели беседу и порекомендовали отправляться домой. Так же поступили и с некоторыми другими гражданами, которые явились в военкомат.

«После проведенной беседы меня туда не взяли. Сказали, что набирают офицерский состав», – пояснил собеседник издания.

Источники, информированные о ходе мобилизации в Свердловской области, сообщили, что в первую очередь под призыв подпадают граждане, служившие в танковых, инженерно-саперных, мотострелковых войсках и артиллерии. Мобилизуют также военных медиков.

Сегодня семь месяцев со дня объявления СВО. В первые шесть месяцев власти отрицали, что в стране будет объявлена мобилизация. И только 21 сентября решились ее объявить. Мобилизация в стране неполная, а частичная: призвать планируется 300 тысяч человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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