Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку, отправили домой. Он говорит, что похожим образом поступили и с другими горожанами.
По информации местного издания E1.RU, екатеринбуржцу позвонили из военкомата в два часа ночи и приказали, чтобы уже утром он был по адресу Плотников, 15б. Мужчина явился в назначенное ему время. С ним провели беседу и порекомендовали отправляться домой. Так же поступили и с некоторыми другими гражданами, которые явились в военкомат.
«После проведенной беседы меня туда не взяли. Сказали, что набирают офицерский состав», – пояснил собеседник издания.
Источники, информированные о ходе мобилизации в Свердловской области, сообщили, что в первую очередь под призыв подпадают граждане, служившие в танковых, инженерно-саперных, мотострелковых войсках и артиллерии. Мобилизуют также военных медиков.
Сегодня семь месяцев со дня объявления СВО. В первые шесть месяцев власти отрицали, что в стране будет объявлена мобилизация. И только 21 сентября решились ее объявить. Мобилизация в стране неполная, а частичная: призвать планируется 300 тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...Подробнее
В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...Подробнее
Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...Подробнее
Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на...Подробнее
По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео,...Подробнее
Сегодня, в субботу, 24 сентября, возле Дворца спорта в городе Архангельске наблюдается большое скопление граждан. Все...Подробнее
Корреспонденты издания 59.ru провели собственный рейд по ряду военных комиссариатов Перми. На третий день частичной...Подробнее
Комментировать