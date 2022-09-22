В Архангельске в субботу, начался сбор северян, получивших повестки

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Сегодня, в субботу, 24 сентября, возле Дворца спорта в городе Архангельске наблюдается большое скопление граждан. Все присутствующие в этом месте с рюкзаками и дорожными сумками. Со стороны было видно, как женщины обнимали мужчин и плакали. Неподалёку припарковано много пассажирских автобусов. Корреспонденты информационного новостного онлайн издания 29.ru также приехали туда и узнали, что происходит.
Сотрудники администрации губернатора рассказали репортёрам издания 29.ru о том, что в помещении архангельского Дворца спорта сегодня организован пункт предварительного сбора призывников. Эти все резервисты уже получили официальные повестки военкомата в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом страны 21 сентября. Во Дворце спорта сверяют документы прибывших призывников. Затем на автобусах их перевезут на сборный пункт областного военкомата Архангельска на улице Шубина. Ещё в администрации губернатора уточнили — там с резервистами будет организована дальнейшая работа.
Если будет в этом необходимость — их направят на прохождение медицинской комиссии. Очевидцы сообщили, что на время сбора призывников перекрыта улица Иоанна Кронштадтского от проспекта Чумбарова-Лучинского до Набережной Северной Двины. Напомним, ранее военный комиссар Архангельской области Александр Севастей сказал, что отправлять призывников из области будут с понедельника, 26 сентября.
Обучение призванных военнослужащих запланировано в городах Санкт-Петербурге и Печенге Мурманской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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