Юрист Евгений Крылов рассказал, что значит пункт о запрете покидать города в Ростовской области во время частичной мобилизации

Согласно приказу №258, за подписью военного комиссара Ростовской области вводится запрет на выезд из пункта проживания гражданам, находящихся в запасе.

В приказе прописано, что офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не получившим повестки, временно запрещено покидать места жительства.

Пояснения по этому пункту дал юрист Евгений Крылов. Он отметил, что граждане, не служившие в армии, но имеющие категорию «Д», являются солдатами запаса, но полностью освобождаются от призыва.

Ни в каких правовых актах, действующих в России, нет ни слова о санкциях при нарушении запрета на выезд.

«Никаких прямых санкций за нарушение этого приказа не прописано. Они прямо не прописаны ни в законе, ни в мобилизационных указаниях, ни в самом приказе. Привлечь по статье 21.5 КоАП (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) — нельзя, там нет такого состава, по уголовному кодексу — тоже нет такого состава, как переезд из района в район. Пока получается, будто запрет есть, а наказывать нечем», — отметил юрист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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