Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на службу в рамках частичной мобилизации.
Журналисты отметили, что когда они подошли к военному комиссариату Дзержинского и Калининского районов, толпы призывников не увидели. У здания было немноголюдно, пообщаться удалось только с двумя горожанами. Их не вызывали повестками.
«Мы сами пришли. Но нам сказали, чтобы ехали на Тайгинскую. Пришли узнать, чего ожидать. Но здесь идёт обычный призыв», – поведал один из них.
Второй рассказал, что ему 32 года, службу не проходил, но числится в запасе.
Близ военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа толпы желающих быть мобилизованными представители СМИ тоже не увидели. Пообщаться им удалось только с одним человеком - в военкомат он пришел по повестке.
«Повестка позавчера пришла, когда указ вышел. На работу принесли работодателю. Я официально устроен», – поведал он, добавив, что сейчас в ожидании указаний, что предпринимать дальше, так как недавно перенес операцию на глазу.
Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. А сегодня, к слову, ровно семь месяцев с момента СВО в Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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