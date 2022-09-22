Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

Сегодня, 12:24

0

Image 16+
Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске
Фото из открытых источников

Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на службу в рамках частичной мобилизации.

Журналисты отметили, что когда они подошли к военному комиссариату Дзержинского и Калининского районов, толпы призывников не увидели. У здания было немноголюдно, пообщаться удалось только с двумя горожанами. Их не вызывали повестками.

«Мы сами пришли. Но нам сказали, чтобы ехали на Тайгинскую. Пришли узнать, чего ожидать. Но здесь идёт обычный призыв», – поведал один из них.

Второй рассказал, что ему 32 года, службу не проходил, но числится в запасе.

Близ военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа толпы желающих быть мобилизованными представители СМИ тоже не увидели. Пообщаться им удалось только с одним человеком - в военкомат он пришел по повестке.

«Повестка позавчера пришла, когда указ вышел. На работу принесли работодателю. Я официально устроен», – поведал он, добавив, что сейчас в ожидании указаний, что предпринимать дальше, так как недавно перенес операцию на глазу.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. А сегодня, к слову, ровно семь месяцев с момента СВО в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный юрист: повестку могут вручить в любом месте

Сегодня, 11:44

Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в России

Сегодня, 11:29

Дети как повод для отсрочки: в каком случае отца не призовут по мобилизации

Сегодня, 11:24

Оправка мобилизованных уже началась в Челябинской области

Сегодня, 10:59

Что происходит в пермских военкоматах в эти дни: фоторепортаж

Сегодня, 08:39

Востоковед Мендкович о фильме Евгения Пригожина «Лучшие в аду»: фильм для нового поколения победителей

Вчера, 19:23

В Уфе у военкомата мобилизованные устроили стычку

Вчера, 17:09

Медицинский юрист рассказал о том, все ли медики военнообязанные

Вчера, 16:04

На Урале мошенники начали предлагать освобождение от частичной мобилизации

Вчера, 15:39

Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя во время мобилизации

Вчера, 15:19

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

Вчера, 13:59

В Свердловской области запасников вызывают в военкомат по телефону

Вчера, 13:39

В Кетово в пятницу, 23 сентября перед военкоматом толпятся люди с повестками

Вчера, 12:39

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Вчера, 10:44

Какие вакансии есть у оборонных предприятий Перми

Вчера, 08:44

Песков опроверг слухи о планах мобилизовать миллион человек

22-09-2022, 17:09

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

22-09-2022, 13:34

Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

21-09-2022, 23:24

Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

21-09-2022, 12:44

Кого могут мобилизовать в первую очередь

21-09-2022, 11:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

22-09-2022, 13:34

0

После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...

Подробнее
Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Вчера, 10:44

0

В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...

Подробнее
В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

Вчера, 13:59

0

В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...

Подробнее
Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

22-09-2022, 14:09

0

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...

Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

Вчера, 15:39

0

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...

Подробнее
«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

Вчера, 08:29

0

В России проходит мобилизация и со всей страны собирают мужчин, чтобы отправить их на фронт на территории Украины....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Кетово в пятницу, 23 сентября перед военкоматом толпятся люди с повестками

В Кетово в пятницу, 23 сентября перед военкоматом толпятся люди с повестками

Вчера, 12:39

0

Сегодня, в пятницу, 23 сентября, на площадке перед военкоматом города Кетово уже с 8:00 собралась большая очередь....

Подробнее
В России объявили частичную мобилизацию

В России объявили частичную мобилизацию

21-09-2022, 13:19

0

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам, сообщив о готовящихся референдумах в ДНР, ЛНР, а...

Подробнее
Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

21-09-2022, 20:09

0

Полюс представил ожидаемо слабые результаты за первое полугодие 2022 г. Основными причинами падения показателей было...

Подробнее
Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

21-09-2022, 12:44

0

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, как то обстоятельство, что на...

Подробнее