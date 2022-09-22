В Зауралье заработала горячая линия по вопросам мобилизации

В Зауралье начала работать единая круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Как сказала руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи, для обеспечения бесперебойной работы кол-центра задействованы 42 оператора. Она упомянула, что телефонная линия работает во всех регионах страны по номеру 122. Куташи также сказала о том, что осуществляется оперативное взаимодействие с Минцифры по организации работы и обеспечению технического сопровождения службы.

В регионе планируют расширить количество голосовых модулей — ответов на часто задаваемые вопросы граждан. Официальный ресурс «Объясняем.рф» также поможет ответить на многие вопросы, касающиеся объявленной в России частичной мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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