В Зауралье заработала горячая линия по вопросам мобилизации

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
В Зауралье начала работать единая круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Как сказала руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи, для обеспечения бесперебойной работы кол-центра задействованы 42 оператора. Она упомянула, что телефонная линия работает во всех регионах страны по номеру 122. Куташи также сказала о том, что осуществляется оперативное взаимодействие с Минцифры по организации работы и обеспечению технического сопровождения службы.
В регионе планируют расширить количество голосовых модулей — ответов на часто задаваемые вопросы граждан. Официальный ресурс «Объясняем.рф» также поможет ответить на многие вопросы, касающиеся объявленной в России частичной мобилизации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
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