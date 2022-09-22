Военный юрист: повестку могут вручить в любом месте

В своём обращении к народу страны президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию военнообязанных резервистов. На протяжении 3 суток у многих категорий военнослужащих запаса России накопилось множество вопросов о порядке вручения повесток сотрудниками военных комиссариатов. Об этом пишут корреспонденты информационного новостного онлайн издания Ku.life.

Сергей Егоров, офицер запаса и адвокат по правам военнослужащих, объяснил:

«Официальная повестка может быть вручена военнообязанному гражданину из числа резерва в совершенно любом месте его нахождения. Единственное условие для её вручения — повестка о прибытии призывника в военкомат по месту его регистрации обязательно должна быть выдана под роспись конкретного человека. И уже лишь тогда, когда официальная повестка вручена и подписана адресатом, он обязан явиться на призывной пункт».

Военный юрист Егоров также отметил, что во избежание недоразумений во время частичной мобилизации необходимо всегда иметь при себе военные удостоверения и паспорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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