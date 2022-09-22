Дети как повод для отсрочки: в каком случае отца не призовут по мобилизации

После объявления президентом частичной мобилизации вопросов меньше не становится. Мужчины, у которых есть дети, хотели бы выяснить для себя, могут ли они попасть под призыв. Или же все-таки полагается отсрочка?

Многим известно, что при наличии детей в армию не берут. Однако не все знают, что условия отсрочки при призыве на срочную службу и при призыве в случае мобилизации несколько отличаются.

Если речь ведется о срочной службе, то в армию не берут мужчин, у которых есть двое детей или один, но вскоре ожидается рождение второго и жена на сроке не менее 22 недель. Также в армейские ряды не берут отцов-одиночек, а также пап, у которых ребенок - инвалид.

Однако условия отсрочки при мобилизации другие. Так, на нее могут рассчитывать отцы, у которых не менее четырех детей в возрасте до 16 лет. Это следует из разъяснения порядка мобилизации, выданного Минобороны, пишет «Москва онлайн» .

Если детей младше 16 трое, но супруга беременна четвертым и срок больше 22 недель - на отсрочку стоит рассчитывать. Если у мужчины четверо детей, но старшему ребенку уже есть 17 лет - не стоит.

Отцы-одиночки получают отсрочку в случае мобилизации вне зависимости от количества детей. А наличие ребенка-инвалида на призыв по мобилизации никак не влияет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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