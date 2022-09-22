После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Оправка мобилизованных уже началась в Челябинской области. Об этом сообщает портал 74.ru.
Мужчин погрузили в автобусы, чтобы доставить их на полигоны, где их подготовят уже к боям на фронте. Точки сбора были в нескольких населенных пунктах региона.
Сколько будет длиться обучение, родным мобилизованных не сообщили. Нет информации о том, где именно будут воевать их сыновья, отцы и братья.
Стоит отметить, что в ДНР разработали ускоренную программу подготовки, о чем сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Суть ее в том, чтобы привлекать в ходе подготовки бойцов к задачам у линии фронта. Это, по его словам, ускоряет их адаптацию к условиям боевых действий.
Сейчас мобилизация в РФ проходит по всей стране кроме Чечни. Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что не будет проводить ее в Чечне, так как уже много мужчин из региона воюют на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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