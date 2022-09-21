Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя во время мобилизации

Депутат Госдумы Хамзаев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия», считает, что в России надо запретить продажу алкоголя в городах, где есть военные части. В российских населенных пунктах, в которых находятся войсковые части, следует запретить продажу алкоголя во время частичной мобилизации.

«Я считаю, что там, где есть воинские части, где увеличивается количество тех, кого призвали, введение сухого закона — это правильный и нужный шаг. Надо заранее учитывать такие вещи. Это нужно сделать везде, где такая необходимость есть», — сказал Бийсултан Хамзаев.

Депутат Госдумы отметил, что подобная мера позволит проводить частичную мобилизацию в спокойной обстановке.

«Сейчас на территориях с войсковыми частями появится большое количество тех, кого мобилизовали. В армии есть свои правила, то есть алкоголь запрещен. С учетом того, что большому количеству людей только предстоит в эту систему включиться, запрет алкоголя позволит минимизировать риски криминогенного характера», — уточнил парламентарий.

Россия с 24 февраля проводит военные действия на территории Украины. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные воинские звания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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