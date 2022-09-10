Участвуя в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов. Такая информация появилась на официальной странице Молодёжного парламента Севастополя в ВК. Об этом сообщил информационный новостной онлайн-портал ForPost.

«Вся молодёжь города Севастополя и люди всех поколений хорошо знали Александра. Он был человеком и гражданином, который всеми своими помыслами переживал за судьбу нашего города-героя. Настоящий патриот! Не по годам мудрый, искренний, добрый, отзывчивый, порою упрямый и принципиальный, но всегда настоящий… Александр являлся постоянным участником всех без исключения общественных, просветительских и волонтерских акций. Все жители города знают о том, сколько добрых дел он совершил. Все они характеризуют его, как человека огромной души и пламенного сердца. А сколько бы еще он успел…», — сказано в сообщении.

Молодёжный парламент Севастополя выражает искренние соболезнования родным и близким Александра.

«Светлая память! Вечная слава защитникам Отечества!» — подчеркивается в посте.

Прощание с Александром состоится завтра, 14 сентября, в 15:00 на Аллее памяти городского кладбища «Кальфа».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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