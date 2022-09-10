В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы

В Екатеринбурге объявили призыв на военные сборы. Резервистов вызывают в военкомат, где им вручают повестки, а также говорят о том, что на месте сообщат некую важную информацию. Житель Екатеринбурга Александр рассказал журналистам, что 9 сентября он явился в Кировский военкомат, где ему сказали, что он должен повторно прийти 12 сентября – уже с вещами. При этом в повестке про сборы ничего не говорится. Паспорт не отдают, пока призывник не подпишет повестку. За неявку на сборы предусмотрен штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Сборы будут проводиться на протяжении двух месяцев. В это время резервистов будут обучать работе с военной техникой. В нынешнем году военкоматы уже вызывали резервистов на сборы 18 февраля. Чем обусловлены повторные сборы, неизвестно.

По словам Александра, в назначенный день он не явился. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу ЦВО, но ответа пока не получили. Между тем руководитель компании «Военно-врачебная коллегия» Александр Первухин рассказал, что военнослужащие запаса сообщали ему о подобных повестках. Обычно такие сборы назначаются по всей стране, объяснил Первухин. Как он отметил, пока непонятно, о каких мероприятиях идет речь.

Глава свердловского Комитета солдатских матерей Марина Лебедева рассказала, что получение повестки обязует призывника-резервиста явиться на сборы. Если человек отказался, то на это должны быть уважительные причины, например, плохое состояние здоровья, рассказала Лебедева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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