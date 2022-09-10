В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым

Вчера, 18:24

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В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым
Фото из открытых источников

Сегодня в городе Севастополе люди пришли проводить в последний путь Кирилла Вытоптова. Военнослужащий служил в должности армейского снайпера мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской Горловской, дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса Южного военного округа. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-издания Sevkor.ru. 

Школьником Кирилл Вытоптов ходил в городскую школу № 37. После окончания средней школы в городе Севастополе служил в армии. Когда срок службы подходил к концу, парень принял решение остаться в армии на контрактной основе. Молодой человек геройски погиб в бою на Херсонском направлении при выполнении специальной военной операции РФ на территории Украины. 

«Кирилл Вытоптов в составе героической бригады отражал наступление ВСУ. Он сражался, не щадя себя. Будем помнить подвиг нашего Кирилла!» — написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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