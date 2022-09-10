Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

Сегодня, 09:29

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Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей
Фото из открытых источников

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей (СРК) нового проекта 03182Р. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Источник рассказал, что контракт на строительство кораблей для ВМФ РФ заключили на форуме «Армия-2022», который проходил в августе.

По контракту будут заложены два СРК. Их называют научно-исследовательскими судами (НИС) или судами связи.  

Первый контракт на строительство таких кораблей был заложен на прошлогоднем армейском форуме. После этого до закладки первых двух судов прошло два месяца. Сейчас по этому контракту на Зеленодольском судостроительном заводе собирают корабли «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков».

Вторая пара кораблей будет заложена быстрее, уверены эксперты, поскольку вся документация уже отработана. Официально же пока информации об этих судах пока нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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