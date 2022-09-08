Туристам РФ открыли новый авиаперелет в Таиланд

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Национальная государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines в рамках расширения своей маршрутной сети анонсировала для российских туристов вылеты из Москвы в Бангкок (Таиланд). Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«Рейсы из Москвы в Бангкок с частотой 3 раза в неделю доступны во всех системах бронирования GDS в период всего осенне-зимнего расписания 2022-23 гг. В стоимость авиабилета в Бангкок включена услуга STOPOVER на пути туда и обратно», — говорится в сообщении.
По условиям перевозчика, услуга STOPOVER предоставляется при транзите в аэропорту Аддис-Абеба (столица Эфиопии) от 8 до 24 часов, если нет коротких стыковочных рейсов в день вылета. По программе предусмотрено пребывание в отеле с питанием «полный пансион» и трансфер. STOPOVER ваучер на размещение в отеле оформляется автоматически в аэропорту вылета на регистрации в Домодедово.
Расписание вылетов следующее: из Москвы по вторникам, четвергам и субботам, а из Бангкока — по понедельникам, средам и пятницам.
Стоимость билета в обе стороны в эконом классе начинается от 70 535 рублей и от 337 888 рублей туда-обратно — в бизнес-классе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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