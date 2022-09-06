В Тюмени резервистов начали вызывать на военные сборы

Тюменские резервисты Вооруженных Сил РФ собрались на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщил корреспондент Денис Моргунов.

Как рассказал журналист, сборы проходят на территории полигона ТВВИКУ. Действующие военнослужащие, в том числе и участники спецоперации на территории Украины, обучают здесь резервистов навыкам стрельбы, тактике и работе с беспилотниками.

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков упомянул о том, что программа сбора граждан, находящихся в запасе, действует в стране с 2014 года. По его словам, в боевом армейском резерве находятся мужчины, отслужившие в армии и не отслужившие, но те, кто находятся в запасе.

«Различных воинских учетных специальностей: от заместителя командира полка до водителя. Основные специальности — это гранатометчики, пулеметчики, стрелки, обеспечение, медицинские подразделения», — рассказал Куличков журналистам.

Он также назвал критерии, по которым набирают в ряды ВС.

«Годность по состоянию здоровья, отсутствие конфликтов с законом, судимостей», - сказал военный комиссар.

Он также отметил, что на сборах мужчины могут получить другую воинскую учетную специальность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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