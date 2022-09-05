В Орске мать и отец погибшего в Украине контрактника судятся из-за «гробовых»

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В Орске родители контрактника, погибшего в Украине, судятся из-за так называемой «гробовой» выплаты. Вместе они уже давно не живут - в разводе с 2003 года.
Мать погибшего участника СВО обратилась в суд с заявлением на бывшего мужа. Она сообщила, что мужчина претендует на единовременную выплату после смерти сына и уже успел обратиться в военкомат, хотя сам при этом после расторжения брака его жизнью не интересовался и участия в воспитании не принимал. Более того, даже на похоронах погибшего в Украине сына он не был.
Мать погибшего участника СВО убеждена, что ее бывший супруг не имеет никакого права на получение единовременной выплаты, которая выдается родственникам погибшего в спецоперации.
Октябрьский суд Орска начнет рассматривать дело 12 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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