В Орске мать и отец погибшего в Украине контрактника судятся из-за «гробовых»

В Орске родители контрактника, погибшего в Украине, судятся из-за так называемой «гробовой» выплаты. Вместе они уже давно не живут - в разводе с 2003 года.

Мать погибшего участника СВО обратилась в суд с заявлением на бывшего мужа. Она сообщила, что мужчина претендует на единовременную выплату после смерти сына и уже успел обратиться в военкомат, хотя сам при этом после расторжения брака его жизнью не интересовался и участия в воспитании не принимал. Более того, даже на похоронах погибшего в Украине сына он не был.

Мать погибшего участника СВО убеждена, что ее бывший супруг не имеет никакого права на получение единовременной выплаты, которая выдается родственникам погибшего в спецоперации.

Октябрьский суд Орска начнет рассматривать дело 12 сентября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700