В России увеличат объемы производства пассажирских самолетов

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Авиационный завод в Казани увеличит производство пассажирских лайнеров Ту-214 до 20 единиц в год. Таким образом, Ту-214 придут на смену иностранным Boeing и Airbus. Одним из крупнейших покупателей российских самолетов станет авиаперевозчик «Аэрофлот», который планирует закупить 40 авиалайнеров этого типа. Первоначально в России планировалось выпускать до 10 самолетов Ту-214 в год, но руководство Казанского авиационного завода решило нарастить объемы производства до 20 единиц. На процесс полной замены парка российских авиакомпаний уйдет не менее 10-15 лет.
Российские авиаперевозчики могут начать переходить и на лайнеры МС-21, однако о сроках начала поставок самолетов компаниям ничего неизвестно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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