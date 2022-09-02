Книги в РФ подорожали из-за роста расходов издательств

Специалисты ожидают подорожания книг и сокращения продаж продукции на российском рынке в связи с рядом факторов.

По предварительным оценкам, объемы проданной продукции по итогам 2022 года могут достигнуть всего 252 миллионов экземпляров. Это на 6% меньше, чем в прошлом году.

Эксперты связывают это с падением покупательной способности россиян. К тому же немаловажную роль играет рост цен на книги. После обострения политического напряжения в мире цены на краски, бумагу, клей и услуги типографий повысились. Это влияет на конечную стоимость продукта. Например, типографская краска выросла в цене в 2,5 раза с января 2022 года, бумага подорожала на 25%, а клей — на 80–100%. Стоимость работ также увеличилась на 32% с начала года.

Книжные издательства считают, что российскому рынку могут навредить остановка работы зарубежных издательств и пиратство, которое приведет к увеличению некачественных переводов книг. По этой причине ожидается принятие закона на основе антипиратского меморандума.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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