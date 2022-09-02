NYT: Россия начала закупки ракет малой и средней дальности у Северной Кореи

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Россия приступила к закупкам артиллерии у Северной Кореи. Об этом сообщает авторитетная американская газета The New York Times, ссылаясь на свои источники в разведке США.
Как рассказали журналистам, Москва якобы договорилась о закупке ракет малой и средней дальности, а также «другого оборудования». Что имеется в виду под последним обозначением, не уточняется.
Собеседник издания заверил, что ВС РФ в Украине столкнулись с острой нехваткой снабжения, в том числе с недостаточным количеством снарядов.
Источник сообщает, что в сделке Пхеньяна и Москвы речь идет о закупке «миллионов снарядов и ракет».
Также акцент делается на то, чтобы Россия обратилась за помощью к Северной Корее вынужденно - из-за наложенных Западом санкций, которые «работают», так как «серьезно ограничили ее цепочки поставок».
Подробностей о сроках поставок ракет малой и средней дальности газета не приводит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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