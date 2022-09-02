Премьер Мишустин предложил вернуть на российские производства цеховых врачей

Глава российского правительства Михаил Мишустин одобряет инициативу вернуться к практике организации на производствах медицинских служб. Он убежден, что производственную медицину в стране необходимо развивать. Об этом Мишустин говорил, заслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой на заседании Кабмина.

«Есть хорошая инициатива – развитие производственной медицины и открытие небольшими предприятиями такой службы прямо на таких объектах. Давайте ее реализуем и, конечно, будем содействовать тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения. Им следует помочь заключить соглашения с государственными организациями здравоохранения. Когда это произойдет, их работники могут рассчитывать на весь спектр необходимой помощи», – цитирует слова российского Премьера агентство ТАСС.

Мишустин уверен, что возвращение к практике цеховых врачей позволит вовремя выявлять признаки различных заболеваний, в том числе и профессиональных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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