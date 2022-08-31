Российская колонна военной техники поразила крымчан

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Жители Крыма сообщают о масштабной переброске большого количества военной техники. Речь идет об огромной колонне армейской техники, которая была замечена очевидцами на территории полуострова. Колонна, состоящая преимущественно из армейских грузовиков, растянулась на целый километр. Наблюдать такую картину крымчанам доводится не так часто, поэтому они были поражены внушительными видами колонны.
В каком именно направлении эта техника передвигалась, неизвестно. Также неясно, перевозили ли грузовики военнослужащих, технику, или же направлялись к месту назначения пустыми. В сети появились снятые автомобильным регистратором кадры, на которых запечатлена огромная колонна, состоящая как минимум из 12 грузовиков. Крымчане приветствовали российских военных звуковыми сигналами автомобилей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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