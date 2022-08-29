В Ростове бывшего военного объявили в розыск после его отъезда добровольцем на Украину

Суд Ростов-на-Дону заочно арестовал по делу о мошенничестве с жильем 50-летнего мужчину. Он - бывший военный, сейчас находится на территории Украины, где в рамках СВО принимает участие в боевых действиях.

Как пишет сегодня «Коммерсант» , вообще-то уголовное дело в отношении 50-летнего сержанта запаса суд начал рассматривать по существу еще в конце 2021 года. Ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Вначале мужчина исправно ходил на судебные заседания. Последние два пропустил - представляющий его интересы адвокат сообщил, что подзащитный «записался в качестве добровольца для участия в СВО и с 12 мая спланирован к убытию за пределы территории РФ».

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд счел это бегством. Экс-военный заочно был арестован и объявлен в розыск.

Защита добровольца с подобным положением дел не согласна. Решение об аресте и объявлении в розыск обжаловано. Адвокат настаивает на том, что мужчина не приходит на суд по уважительной причине. Еще одним аргументом он называет «высокую гражданскую сознательность» подзащитного.

Коллегия Южного военного суда со своей стороны действия мужчины связала с желанием скрыться от правосудия. Решение гарнизонного суда оставлено в силе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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