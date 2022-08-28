Более трети россиян не откладывают деньги

Еще 14% опрошенных россиян предпочитают сначала отложить средства на крупные покупки и другие значительные расходы, а остальные деньги уже потратить на текущие нужды. Более трети опрошенных россиян (39%) не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

«Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась на 14 п.п.», — сказано в сообщении исследовательского центра.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, тратит деньги на текущие нужды и откладывает остаток почти половина россиян (44%), с 2012 года их доля увеличилась на 12%. Еще 14% предпочитают сначала отложить средства на крупные покупки и другие значительные расходы, а остальные деньги уже потратить на текущие нужды.

«Свободные» деньги после всех расходов остаются у 60% опрошенных (против 56% в 2012 году). Россияне хранят такие средства в наличных рублях (22% опрошенных), кладут на срочный вклад в банке под процент (19%) или на счет до востребования (12%), инвестируют в развитие собственного бизнеса (5%), покупают ценные бумаги (4%). Не видят смысла делать накопления и стараются потратить все «свободные» средства 3% опрошенных.

Услугами банков пользуется подавляющее большинство россиян (92%), за 10 лет их доля увеличилась на 21%. Чуть больше четверти опрошенных (26%) пользуются услугами страховых компаний (против 15% в 2012 году). Услугами негосударственных пенсионных фондов пользуются 14% (против 4% в 2012 году), брокеров — 5%.

Инициативный всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 11 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. В 2012 году опрос проводился методом поквартирных face-to-face интервью, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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