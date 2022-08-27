В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

В Архангельской области создан центр, на базе которого будут готовить к военной службе добровольцев, изъявивших желание служить по контракту. Это совместный проект центра «Патриот», а также двух общественных организаций - «Боевое братство» и «Свои люди».

Первый курс рассчитан на 10 дней. Готовить добровольцев начнут уже в сентябре, сообщает издание «29.ру» .

По словам Константина Олюкова, учредителя движения «Свои люди», в центре ждут мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Причем, даже тех, кто в армии никогда не служил и не имеет опыта взаимодействия с войсками. Нет требований к желающим стать добровольцами и касательно физических данных.

«Определенные физические данные и специальная подготовка для этого не нужны», — уточнил Константин Олюков.

После получения на базе центра будущими военнослужащими определенных навыков, они через военкоматы или ЧВК поступят в свои воинские части.

Желающих будут обучать на базе одного из стрелковых объектов Архангельской области.

Олюков проинформировал, что несколько желающих записаться на первый курс уже есть. Всего предполагается набрать группу в 10-20 человек.

СВО на Украине продолжается седьмой месяц. Минобороны России данные по потерям, которые несет российская сторона, не оглашает вот уже пять месяцев подряд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700