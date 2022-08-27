Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой. Стало известно, что грядет новая волна мнений, которые уверяют в том, что рубль ослабнет по отношению к доллару уже в сентябре текущего года.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчакова уверена, что в сентябре произойдет ряд важных событий, которые в конечном итоге негативно скажутся на курсе рубля к американской валюте.

«8 сентября Европейский Центробанк обнародует решение по процентной ставке, и очень вероятно, что она будет повышена сразу на 0,5%. Это может краткосрочно повлиять на укрепление курса евро к доллару и к рублю», — проинформировала Мильчакова.

Валентина Савенкова, руководитель проектов ИК «Велес Капитал» считает, что осенью 2022 на курс валюты могут оказывать влияние пять основных факторов.

Во-первых, торговый баланс. Сейчас торговый баланс России имеет серьезный перекос в сторону экспорта, однако наблюдаются тенденции к постепенному росту параллельного импорта. Завершение сезона отпусков может стать толчком для роста объемов импорта, что может способствовать ослаблению рубля.

Во-вторых, ставка ФРС. 21 сентября состоится очередное заседание ФРС США по поводу ставки. Если она, как и ожидается, снова будет повышена, то это может оказать глобальную поддержку курсу доллара, поскольку сделает более привлекательными для инвестиций защитные американские активы.

В-третьих, цены на нефть. Высокие цены на нефть традиционно поддерживают рубль, их снижение приводит к его ослаблению. Сейчас нефть близка к фазе краткосрочной коррекции, но глобальных сигналов на движение к $90 за баррель и ниже пока не наблюдается.

В-четвертых, инфляция в России и ставка ЦБ. Очередное снижение ставки Центробанком является поводом для перевода инвестиций в более доходные или более надежные валютные инструменты, однако в современных условиях для российских инвесторов найти варианты таких инвестиций проблематично.

В-пятых, отказ от «токсичных» валют в международных расчетах и инвестициях. Геополитические риски инвестиций в валюты и инструменты «недружественных» стран слишком высоки для того, чтобы это пользовалось спросом у инвесторов. В этом смысле наиболее перспективной валютой выглядит юань, и рынок подтверждает эту гипотезу: все крупные размещения облигаций в иностранной валюте в последние месяцы проводятся именно в юанях. И, кстати, пользуются большой популярностью на рынке, несмотря на то, что ставка доходности в юанях в 2 раза ниже, чем ставка по инструментам аналогичной надежности в рублях.

Андрей Столяров, заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ рассказывает: «Я бы не советовал на последние деньги покупать доллары США, если вы не знаете что с ними делать. То есть если вы не собираетесь за границу (что сложно) или не собираетесь покупать иностранные бумаги (что связано с большими рисками). Снять наличную валюту в ближайшее время вы не сможете, а банки за хранение такой валюты начинают брать проценты. Можно в качестве альтернативы предложить валюту дружественных стран — к примеру, китайский юань. Но его курс тоже сейчас падает и есть проблемы с его ликвидностью. Хотя его использование на российском рынке точно будет расти в обозримой перспективе».

В конце месяца налоговый период может, как это бывало и ранее, оказать поддержку курсу рубля и не допустить его существенного снижения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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