Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

Россиянам рассказали о неожиданном изменении, которое вводится Сбербанком в отношении всех владельцев банковских карт. Нововведение заработает с 1 сентября и затронет сферу начисления бонусов при покупках со стороны держателей пластика.

В Сбербанке уточнили, что новые правила заработают для владельцев банковских карт в начале осени. Изменения затронут сферу начисления бонусов «Спасибо», которые доступны всем держателям пластика.

Если раньше за каждую покупку в большинстве категорий россияне получали всего 0,3 процента в виде бонусов, то скоро этот показатель вырастет до 0,5 процентов. Снижение цифры было введено в июне на фоне решения Центробанка об ограничениях по комиссиях эквайринга. Сейчас же банки решили увеличить размер бонусов для всех граждан.

Повышенные бонусы с начала сентября владельцы карт смогут получать в большинстве самых популярных категорий. Это покупки, которые россияне будут совершать в супермаркетах, на АЗС, в транспорте, а также в магазинах косметики и электроники, товаров для дома, одежды, обуви и других. При этом, списывать накопившиеся бонусы со своего счета владельцы карт смогут на прежних условиях, добавили специалисты Сбербанка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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