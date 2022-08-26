Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

Вчера, 12:14

0

Image 16+
Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта
Фото из открытых источников

Россиянам рассказали о неожиданном изменении, которое вводится Сбербанком в отношении всех владельцев банковских карт. Нововведение заработает с 1 сентября и затронет сферу начисления бонусов при покупках со стороны держателей пластика.

В Сбербанке уточнили, что новые правила заработают для владельцев банковских карт в начале осени. Изменения затронут сферу начисления бонусов «Спасибо», которые доступны всем держателям пластика.

Если раньше за каждую покупку в большинстве категорий россияне получали всего 0,3 процента в виде бонусов, то скоро этот показатель вырастет до 0,5 процентов. Снижение цифры было введено в июне на фоне решения Центробанка об ограничениях по комиссиях эквайринга. Сейчас же банки решили увеличить размер бонусов для всех граждан.

Повышенные бонусы с начала сентября владельцы карт смогут получать в большинстве самых популярных категорий. Это покупки, которые россияне будут совершать в супермаркетах, на АЗС, в транспорте, а также в магазинах косметики и электроники, товаров для дома, одежды, обуви и других. При этом, списывать накопившиеся бонусы со своего счета владельцы карт смогут на прежних условиях, добавили специалисты Сбербанка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

Вчера, 12:14

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах

26-08-2022, 15:58

Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине

26-08-2022, 13:48

Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

24-08-2022, 15:04

Аналитик Зварич рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

24-08-2022, 07:04

Россияне охладели к курортным романам

21-08-2022, 17:29

Над городами Крыма взрывы, ПВО ВС РФ отражает атаки украинских беспилотников

20-08-2022, 15:49

Экономист сообщил, почему капитал бежит из России

20-08-2022, 07:34

Суд по ликвидации «Сохнута» в России отложен на месяц

19-08-2022, 10:59

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета в 60 тысяч рублей

16-08-2022, 15:54

Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией

16-08-2022, 13:39

Экономисты считают, что РФ не сможет отказаться от доллара

15-08-2022, 19:34

Миколог Вишневский назвал лучшие места для сбора грибов в Подмосковье

12-08-2022, 11:34

Юрист РФ объяснил, что делать после столкновения с самокатчиком

12-08-2022, 07:29

Бен Уоллес: аэродром ВКС из РФ в Крыму является целью для ВСУ

11-08-2022, 10:14

Россияне получат дополнительные 1 300 рублей на карту

10-08-2022, 16:39

В ISW допустили, что ВСУ могли обстрелять аэродром в Крыму ракетами «Нептун»

10-08-2022, 14:44

Всех, кто получает пенсию на карту «Мир», ждет новый подарок в августе

8-08-2022, 16:09

Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

7-08-2022, 11:44

Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

7-08-2022, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах

26-08-2022, 15:58

0

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...

Подробнее
Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине

Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине

26-08-2022, 13:48

0

Политолог Вадим Манукян отреагировал на недавнюю публикацию петербургского издания «Фонтанка», в которой критикуется...

Подробнее
Казахстан обсуждает с Азербайджаном поставки своей нефти в обход России

Казахстан обсуждает с Азербайджаном поставки своей нефти в обход России

25-08-2022, 10:24

0

Даурен Карабаев, замглавы правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз»,...

Подробнее
Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

25-08-2022, 11:49

0

Позиции НАТО на Крайнем Севере существенно укрепятся после того, как членами военно-политического блока станут...

Подробнее
Бижев проинформировал о пяти сценариях развития событий на Украине

Бижев проинформировал о пяти сценариях развития событий на Украине

25-08-2022, 13:29

0

Возможные сценарии дальнейшего хода конфликта России и Украины озвучил военный эксперт Айтеч Бижев. В интервью изданию...

Подробнее
Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

Вчера, 17:39

0

18 марта Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по «Объекту 711» в Ивано-Франковской области, который...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Малахов отказался спасать погибшую звезду «Дома-2» от наркомании

Малахов отказался спасать погибшую звезду «Дома-2» от наркомании

26-08-2022, 07:14

0

Трагическая смерть 28-летней звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей шокировала общественность. Тело девушки обнаружили в...

Подробнее
Польша хочет перековать корейским железом «историческую достоверность»

Польша хочет перековать корейским железом «историческую достоверность»

26-08-2022, 09:44

0

Призывы прямо вмешаться в вооруженный конфликт между Россией и Украиной в Польше начали звучать чаще. Эксперты в своих...

Подробнее
Посольство России назвало информацию Госдепа про «фильтрационные лагеря» в ДНР фальшивкой

Посольство России назвало информацию Госдепа про «фильтрационные лагеря» в ДНР фальшивкой

26-08-2022, 08:34

0

Информация Государственного департамента США о том, что Москва якобы создала на территории ДНР «фильтрационные лагеря»...

Подробнее
Сербия развертывает российские ЗРПК «Панцирь-С» на случай воздушной атаки НАТО

Сербия развертывает российские ЗРПК «Панцирь-С» на случай воздушной атаки НАТО

26-08-2022, 12:39

0

Сербия принялась готовиться к возможной атаке НАТО с воздуха на фоне продолжающегося напряжения в отношениях с Косово....

Подробнее