Аналитик Зварич рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

Аналитик Зварич заявил о возможном падении доллара ниже 55 рублей в начале сентября. С приходом осеннего сезона тенденция к ослаблению рубля может усилиться, считает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По словам эксперта, рубль укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа, что, вероятно, приведет к падению доллара ниже 55 рублей. После пика национальная валюта может перейти к ослаблению. Эта тенденция, отметил Зварич, началась в июле. Ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума говорит о появлении некоего ценового равновесия.

Эксперт подчеркнул, что осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.

«Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны», — отметил собеседник агентства.

В результате пара доллар/рубль к концу осени может закрепиться выше 70 рублей, спрогнозировал Зварич.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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