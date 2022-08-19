Россияне охладели к курортным романам

С ограничением выбора места отдыха туристов на отечественных курортах стало намного больше, а вот курортных романов между ними намного меньше. Такими неожиданными наблюдениями поделились те, кто встречает отдыхающих на местах — работники индустрии гостеприимства и хозяева арендного жилья.

Как известно, бархатный сезон заметно отличается заездом. Это связано с тем, что люди возвращаются домой, чтобы подготовить детей к новому учебному году. Вместо них на курорты приезжают либо веселые компании, либо находящиеся в поиске кандидата на приятное времяпровождение одиночки. Золотая осень располагает к любовным приключениям не хуже весны.

Между тем в этом году взрослый сезон оказался под угрозой. Отпускники-одиночки в течение лета демонстрировали друг к другу полнейшее равнодушие, и, скорее всего, эта тенденция не изменится с началом бархатного сезона. Как рассказала владелица гестхаусов на крымском полуострове, у нее несколько гостевых домиков и они уже в течение 30 лет наблюдают за туристической жизнью изнутри. Ни одного заезда не обходилось раньше без любовной истории. То мужчина закрутит роман с подругой семьи, то кто-то из супругов начинает бегать по местным, то подростки устраивают свидания, не давая взрослым отдохнуть. О романах свободных от супружеского внимания гостей и говорить не приходится. Каждый отпускник заводит отношения во время отдыха на курорте.

Правда, нынешним летом все кардинально изменилось. Отдыхающие будто потеряли интерес друг к другу. Причем это касается и дам, и кавалеров. Никто из них, как раньше, не знакомится и не заигрывает.

Женщина рассказала, что на конец августа в ее секторе не было ни одного скандала с гостями. В регионе исчезла романтическая атмосфера флирта и ухаживаний, которая была всегда. Раньше туристы по вечерам специально наряжались и отправлялись на набережную, где можно было познакомиться с представителем противоположного пола, а теперь никто даже не смотрит друг на друга.

На изменения в отдыхе россиян также обратили внимание сотрудники санаториев и турбаз. Они говорят, что пикантные истории просто исчезли. Многие из них считают, что всему виной проблемы, из-за которых россиянам стало не до любовных приключений на отдыхе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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