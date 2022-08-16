Над городами Крыма взрывы, ПВО ВС РФ отражает атаки украинских беспилотников

Сегодня, 15:49

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Над городами Крыма взрывы, ПВО ВС РФ отражает атаки украинских беспилотников
Фото из открытых источников

В Крыму в последние дни неспокойно. Взрывы, в том числе в результате работы средств ПВО, слышны в разных населенных пунктах, что вынуждает местных жителей паниковать. Даже невзирая на то, что представители власти уверяют: ситуация под контролем, Крым надежно защищен эшелонированной противовоздушной обороной.

Звуки взрывов добрались и до окрестностей Симферополя, пишет сегодня «Русская Весна». Очевидцы рассказали о том, что слышали «хлопки» - да такие мощные, что стены дрожали.

Это работало ПВО - сеть уже наводнили кадры ударов по воздушной мишени. Противовоздушная оборона сработала и в Бахчисарайском районе. А утром было неспокойно в Севастополе - в крышу штаба Черноморского флота ВМФ РФ влетел беспилотник.

Глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что в результате утренних атак по Крыму никто не пострадал. Жертв тоже нет.

Однако внимательность жителям и гостям полуострова не помешает. Последние события указывают на то, что удар может быть нанесен по военному объекту в любой части Крыма. Военные аналитики даже допускают массированный удар по Крымскому мосту.

ВСУ уже неоднократно заявляли, что он должен быть разрушен и будет, как только для этого появятся возможности. Глава СНБО Украины Алексей Данилов вчера сообщил, что Украина «шаг за шагом продвигается к демилитаризации Крыма».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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