Экономист сообщил, почему капитал бежит из России

Сегодня, 07:34

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Экономист сообщил, почему капитал бежит из России
Фото из открытых источников

Для объективной оценки ситуации с оттоком валюты из России необходимо взглянуть на объемы наличной валюты и депозитов в иностранной валюте на счетах россиян в прошлом году. На это указывает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

«В 2021-м объем депозитов в иностранной валюте на счетах наших сограждан находился на уровне шести триллионов рублей. Но уже в марте нынешнего года можно наблюдать существенное повышение объемов наличных средств у россиян. Апогей этого процесса пришелся на апрель, когда на руках было 8,25 триллионов рублей в валюте, что на 30,3% превышает уровень начала года. Зато после апреля наметилась четкая тенденция по снижению депозитов в инвалюте и самой наличной валюты», — обращает он внимание, комментируя данные Центробанка.

Банк России сообщил, что в июне граждане нашей страны увеличили сумму валютных депозитов в иностранных банках до 266,1 миллиардов рублей, что в долларовом эквиваленте составляет 4,7 миллиарда долларов. 

«Это стало максимумом с начала 2018 года», — говорится в материалах ЦБ России. 

Регулятор напомнил, что в мае россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом в 2,5 раза меньше — 99,6 миллиардов рублей, или 1,7 миллиарда долларов.

Как уточняет собеседник «Свободной прессы», загадку искать не приходится — в конце весны — начале лета банки, брокерские и иные финансовые организации начали вводить комиссию за хранение валюты из недружественных на счетах юридических и физических лиц: «Кроме того, появились сообщения о запрете на проведение рядом банков трансграничных операций с использованием системы SWIFT. Таким образом, начался негласный процесс по выдавливанию долларов США и евро из валютных накоплений россиян и из оборота предпринимателей».
При этом экономист просит не забывать о тех наших согражданах, которые в этом году приняли решение покинуть страну: «У кого-то организация сменила «прописку» на иностранную либо по другим причинам. Естественно, уезжающие люди забирали валютные накопления и открывали счета в иностранных банках».
Он полагает, что на изменения в статистике по накоплениям и объемам депозитов в иностранной валюте будет интересно взглянуть ближе к концу года: «Вполне возможно, что там нас ждут сюрпризы!»
Эксперт убежден, что вывод средств физическими лицами за рубеж довольно слабо отражается на экономике страны: «Ведь этот процесс перекрывает продолжающийся приток валюты от продажи нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля, удобрений, продукции сельского хозяйства и металлургических комбинатов. Хотя страны Европы, Соединенные Штаты и ряд других государств ввели санкции по ряду позиций, однако российские предприятия оперативно смогли перенаправить экспортные потоки. Поэтому отечественные компании, а вместе с ними и банки имеют доступ к валюте, часть которой была до этого накоплена ранее на счетах. Это, безусловно, облегчает операционную деятельность».

По мнению специалиста по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир», тенденция по бегству капитала в иностранной валюте является нормальной в условиях текущей экономической нестабильности.

«Скорее всего, наблюдаемое снижение объемов наличной валюты и объема депозитов в инвалюте в банках продолжится. Ведь логичным финалом может стать еще большее „закручивание гаек“ в отношении доллара США и евро. Хотя китайские юани, индийские рупии и ряд других валют из дружественных стран могут получить большую популярность, а потому, вполне возможно, появление депозитов и инвестиционных продуктов в этих валютах в России», — резюмирует Георгий Свирин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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