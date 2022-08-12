Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета в 60 тысяч рублей

Сегодня, 15:54

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Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета в 60 тысяч рублей
Фото из открытых источников

В России могут ужесточить правила движения денег через системы переводов без открытия счета. Росфинмониторинг предлагает в случае упрощенной идентификации ограничить их уровнем 60 тысяч рублей. Однако участники рынка считают такой вариант слишком жестким, называя комфортным для клиентов и безопасным для системы предел на порядок выше — 600 тысяч рублей. Не менее проблемными для граждан могут оказаться ограничения банков в заполнении платежек за клиентов, создающие помехи сервисам автоплатежей.

Как стало известно, Росфинмониторинг подготовил законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ), а также в закон о национальной платежной системе. В документе, в частности, предлагается ввести максимальную планку в размере 60 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента. Есть в проекте закона и послабления, в том числе при переводе до 100 тысяч рублей, физлицам можно будет не указывать прописку.

В Банке России сообщили, что получили проект закона от Росфинмониторинга и «инициатива прорабатывается». Однако у участников рынка документ уже вызвал много вопросов. Так, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков не понимает, «откуда и зачем появился такой закон».

«Он пришел без пояснительной записки… и предварительно порождает массу вопросов и неудобств»,— подчеркнул Войлуков.

В комментариях, которые уже подготовила к документу Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), введение лимита на операции без открытия счета признается необходимым. 

«Тем не менее, на наш взгляд, введение столь низкого порога для перевода денежных средств без открытия банковского счета не вполне оправдано»,— говорится в документе АЭД.

Как пояснил глава АЭД Виктор Достов, оптимальным решением было бы установление максимального размера перевода без открытия счета после упрощенной идентификации в размере 600 тысяч рублей. Росфинмониторингу была представлена статистика, по которой требование полной идентификации при совершении операций на сумму свыше 600 тыс. руб. затронет относительно небольшое число клиентов и не приведет к существенному повышению издержек участников рынка. 

«Это также позволит сохранить финансовую доступность для граждан без необходимости проходить идентификацию с явкой в офис банка», — говорит Виктор Достов. 

Он отмечает, что все операции по переводу денежных средств между физлицами на сумму до 600 тыс. руб. по-прежнему будут персонифицированными. У оператора по переводу денежных средств будут необходимые сведения, полученные в рамках проведения упрощенной идентификации.

С такой оценкой согласен глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, который отмечает, что уже несколько лет рынок настаивает на необходимости системного повышения всех суммовых порогов — и безыдентификационных, и по упрощенной идентификации, и подлежащих обязательному контролю. 

«Однако на практике мы видим обратное движение — все это повышает издержки банков и снижает удобство проведения операций для клиентов», — говорит господин Емелин. 

Он добавляет, что исключение лишних сведений, собираемых банками, всегда ведет к упрощению операции, а значит, и ее удешевлению. Так, речь идет об отмене нормы, по которой банк может «самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации.

Это «еще одно недружественное решение государства в отношении клиентов, искусственно лишающее их привычных сервисов и снижающее комфортность от проведения операций», уверен Андрей Емелин. 

Некоторые эксперты считают, что отсутствие автозаполнения может привести у ряда банков к проблемам с автоплатежами.

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«Банкам потребуется перестраивать системы автоплатежей, чтобы обеспечить соответствие новым требованиям, — говорит один из участников рынка. — Прежде всего для передачи дополнительной информации с платежом, и соответствующая адаптация всех решений, особенно в случае превышения суммы платежа над размерами, предусмотренными в законопроекте».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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