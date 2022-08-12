Экономисты считают, что РФ не сможет отказаться от доллара

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Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и имеет резервы, которые привязаны к американской валюте. Об этом заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова.
«Отказаться от доллара невероятно ни при каких условиях, потому что это мировая валюта. Россия — член МВФ. Как известно, любая страна-участник МВФ имеет свои резервы SDR — Special Drawing Rights (искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ) привязана к доллару. Нет ни одной страны, кроме Северной Кореи, о которой мы можем сказать, что она не является участником международных экономических и финансовых отношений. Я не думаю, что мы превратимся в Северную Корею», — сказала Галина Кузнецова.
По ее словам, только у РФ китайский юань остался среди резервных валют дружественных стран.
«Я не вижу такого сценария, где бы доллар не участвовал в российской экономике, поэтому дедолларизация до нуля нереальна и невероятна. Может происходить сокращение доли доллара и евро в расчетах, перевод каких-то сделок на национальную валюту или на юань, потому что из резервных валют мы поделили весь мир на дружественный или недружественный, но есть пять резервных валют. Юань пока относится к валюте, которая для нас является дружественной, остальные мы отсекли», — добавила собеседница.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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