Юрист РФ объяснил, что делать после столкновения с самокатчиком

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Пешеход может потребовать компенсацию после столкновения с самокатом. Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев объяснил, что пешеход, пострадавший от столкновения с электросамокатом, может потребовать компенсацию вреда через суд, а также обратиться в полицию или ГИБДД. Он отметил, что регулирование отношений с самокатчиками зависит от мощности самоката.
«Самокаты мощностью до 250 Вт не считаются транспортным средством, поэтому самокатчики на таких самокатах с точки зрения закона приравнены к пешеходам. С юридической точки зрения столкновение с таким самокатом то же самое, что и столкновение с быстро бегущим человеком. На такие инциденты не распространяются положения о ДТП, поскольку дорожно-транспортное происшествие в силу его определения предполагает участие в событии транспортного средства, а самокат транспортным средством по смыслу ПДД не является», — сказал юрист.
По словам Казанцева, если столкновение произошло с таким самокатом и гражданину был причинен вред, в таком случае ущерб возмещается по общим правилам о возмещении вреда, то есть необходимо обратиться с иском в суд.
То же касается и ответственности. В зависимости от тяжести причиненного вреда, может наступать административная или уголовная ответственность по общим нормам о причинении вреда здоровью и имуществу граждан. Жаловаться при этом нужно в полицию или в суд.
«Самокаты мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам, и на них распространяются положения ПДД. Столкновение с таким самокатом будет считаться полноценным ДТП. В этом случае нужно обращаться в ГИБДД для оформления ДТП и привлечения виновника ДТП к ответственности», — говорит Казанцев.
В случае столкновения, лучше всего сразу обращаться в ГИБДД и в обычную полицию, так как определить мощность электросамоката на глаз сложно.
Юрист пояснил, что если речь идет о причинении вреда по неосторожности, то во всех случаях можно привлечь к гражданско-правовой ответственности по статье 1064 Гражданского кодекса России, которая предполагает, что человек, причинивший вред, должен компенсировать его в полном объеме. А за тяжкий вред здоровью может даже наступить уголовная ответственность по статье 118 УК, которая грозит нарушителю штрафом, исправительными работами или арестом на срок до полугода.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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