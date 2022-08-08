Россияне получат дополнительные 1 300 рублей на карту

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Определенной категории россиян рассказали о дополнительной выплате, которую начислят прямо на банковскую карту. В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, какая именно категория населения получит 1 300 рублей в определенные сроки. Специалисты отметили, что для этого необходимо вовремя заполнить одно заявление.
Отмечается, что речь идет о доплате за стоимость набора социальных услуг. Получить такие деньги могут федеральные льготники, которые выбрали именно денежную поддержку, а не натуральную.
В перечень услуг входят: обеспечение необходимыми медикаментами (1 011,64 рублей), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (156,50 рублей), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (145,30 рублей). Таким образом, суммировано граждане могут получать 1 313,44 рублей в месяц.
Также россиянам, которые впервые получили статус федерального льготника, НСУ предоставляется только в натуральном виде. Однако, если человек желает получать именно денежный эквивалент, он может написать заявление в Пенсионный фонд России.
Важно отметить, что такая выплата распространяется на граждан по всей стране, в том числе и жителей Приморского края. Поэтому приморцы, имеющие статус федерального льготника, могут до 1 октября выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2023 год: натуральную или денежную.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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