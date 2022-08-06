Всех, кто получает пенсию на карту «Мир», ждет новый подарок в августе

Сегодня, 16:09

0

Image 16+
Всех, кто получает пенсию на карту «Мир», ждет новый подарок в августе
Фото из открытых источников

Российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты национальной платежной системы «Мир», ждет новый подарок в августе. Пожилые люди смогут получить дополнительный бонус, который будет доступен каждому. Но для этого необходимо будет совершить некоторые действия. Об этом более подробно рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По ее словам, рассчитывать на получение дополнительного бонуса в августе может каждый пенсионер, получающий ежемесячную выплату на карту «Мир». Для получения новых денег необходимо перевести свою пенсию в банк ПСБ, который сейчас обещает подарок всем пожилым гражданам.

«В банке действует программа, согласно которой за перевод пенсии к ним на карту человеку будет зачислен бонус в размере одной тысячи рублей. Причем это будут именно живые деньги, не промокод на покупки или бонусы, которые потом можно будет списать. А именно деньги, которые можно будет потратить с карты или же затем снять в виде наличных через банкомат», — рассказала Киреева.

Она добавила, что такие программы есть у ряда банков, а в случае с ПСБ пенсионер, помимо тысячи рублей, получает также доход на остаток по счету в размере семи процентов годовых и повышенный кэшбек на различные категории услуг.

В отличие от других банков, здесь нет дополнительных условий, таких как необходимость регистрации на «Госуслугах». Важно перевести пенсию на карту банка и получить выплату в срок до 30 сентября. При этом можно не тратить деньги по карте, а сразу их снять. Заявление на перевод пенсии на такую карту можно подать в любом офисе банка. А выпуск и обслуживание самого пластика будут для пожилого человека совершенно бесплатными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Всех, кто получает пенсию на карту «Мир», ждет новый подарок в августе

Сегодня, 16:09

Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Вчера, 11:44

Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Вчера, 10:29

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

6-08-2022, 16:29

На Украине погиб 22-летний житель Краснотуранска из Красноярского края

4-08-2022, 12:14

Жителя Казани обвинили в дискредитации армии из-за цитаты Джона Леннона

2-08-2022, 08:34

Мошенники в России начали использовать для автоподстав праворульные автомашины

1-08-2022, 19:29

Цены на недвижимость в РФ взлетели так, что выше уже некуда!

31-07-2022, 19:54

Экономисты сообщили гражданам РФ, что будет с курсом рубля и доллара с 1 августа 2022 года

30-07-2022, 18:39

С 1 августа пенсионерам РФ вернут то, что у них забрали

29-07-2022, 14:04

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

Коротченко рассказал, как РФ может ответить на очередные недружественные действия Финляндии

26-07-2022, 10:34

Вернут ли масочный режим в РФ?

25-07-2022, 11:34

Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

23-07-2022, 10:39

В Ленобласти стоимость подключения к электросетям существенно увеличивается вслед за Петербургом

22-07-2022, 12:14

Курганцам предлагают поехать воевать на Украину за 300 тысяч

21-07-2022, 11:24

Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

15-07-2022, 13:49

На Украине погиб 19-летний выпускник тюменского вуза

13-07-2022, 11:44

Двое военнослужащих из Мурманской области погибли в ходе спецоперации на Украине

12-07-2022, 10:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

6-08-2022, 16:22

0

Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром...

Подробнее
Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

6-08-2022, 07:44

0

На Западе считают, что наступление российских войск на территории Украины замедляется. Поэтому, чтобы перехватить...

Подробнее
Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Вчера, 12:39

0

Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. Такая версия была...

Подробнее
Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

6-08-2022, 16:34

0

Украинские официальные информационные каналы, высокопоставленные чиновники из Киева, представители власти страны...

Подробнее
Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Сегодня, 14:06

0

В рамках Генплана по развитию Петербурга до 2050 года город должен получить 89 станций метро. Однако системные проблемы...

Подробнее
В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

0

Во время сегодняшней грозы в Невском районе Санкт-Петербурга ветром снесло остановочный павильон. Конструкция...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

6-08-2022, 16:29

0

Ситуация на рынке труда в России может ухудшиться уже осенью текущего года, предупреждают эксперты Центра...

Подробнее
Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

0

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжается постепенный рост...

Подробнее
Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Вчера, 11:44

0

Российские истребители Су-35 вооружат новейшими авиационными ракетами, что позволит поражать цели на расстоянии до 300...

Подробнее
Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Вчера, 10:29

0

Google прислал «Ростеху» уведомление о блокировке его YouTube-канала по причине введенных Западом санкций. В этой связи...

Подробнее