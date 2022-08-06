Всех, кто получает пенсию на карту «Мир», ждет новый подарок в августе

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Российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты национальной платежной системы «Мир», ждет новый подарок в августе. Пожилые люди смогут получить дополнительный бонус, который будет доступен каждому. Но для этого необходимо будет совершить некоторые действия. Об этом более подробно рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
По ее словам, рассчитывать на получение дополнительного бонуса в августе может каждый пенсионер, получающий ежемесячную выплату на карту «Мир». Для получения новых денег необходимо перевести свою пенсию в банк ПСБ, который сейчас обещает подарок всем пожилым гражданам.
«В банке действует программа, согласно которой за перевод пенсии к ним на карту человеку будет зачислен бонус в размере одной тысячи рублей. Причем это будут именно живые деньги, не промокод на покупки или бонусы, которые потом можно будет списать. А именно деньги, которые можно будет потратить с карты или же затем снять в виде наличных через банкомат», — рассказала Киреева.
Она добавила, что такие программы есть у ряда банков, а в случае с ПСБ пенсионер, помимо тысячи рублей, получает также доход на остаток по счету в размере семи процентов годовых и повышенный кэшбек на различные категории услуг.
В отличие от других банков, здесь нет дополнительных условий, таких как необходимость регистрации на «Госуслугах». Важно перевести пенсию на карту банка и получить выплату в срок до 30 сентября. При этом можно не тратить деньги по карте, а сразу их снять. Заявление на перевод пенсии на такую карту можно подать в любом офисе банка. А выпуск и обслуживание самого пластика будут для пожилого человека совершенно бесплатными.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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