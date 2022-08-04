Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

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Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников
Фото из открытых источников

Ситуация на рынке труда в России может ухудшиться уже осенью текущего года, предупреждают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочной конъюнктуры. При этом они выделяют две главные проблемы на рынке труда, которые могут проявиться в текущем кризисе, — избыточную занятость там, где человеческий труд может быть заменен автоматизированным, и несоответствие квалификации и рабочей позиции

Несмотря на то, что уровень безработицы в России держится на исторически низкой отметке, осенью ситуация на рынке труда может ухудшиться, предупреждают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в докладе «Рынок труда и проблема безработицы». 

Пока адаптация рынка труда к новым экономическим условиям идет за счет изменения форматов занятости и «корректировки оплаты труда». ЦМАКП, в частности, отмечает рост числа находящихся в простое или на неполной занятости в начале июля. «Подстройка» рынка труда будет идти прежде всего не за счет увольнения сотрудников, а за счет урезания оплаты труда, компенсационного пакета и перевода на неполную занятость, прогнозируется в докладе. Тем не менее осенью ситуация может усугубиться. Причина в том, что многие компании пока сохраняли выжидательную позицию и не сокращали людей.

Ситуация с занятостью будет сильно отличаться в разных регионах. Проблема безработицы будет более острой для «промышленных» регионов, чем для тех, где основная масса работников сконцентрирована в «сервисных» секторах. 

В майском исследовании специалисты Центра стратегических инициатив (ЦСР) также предупредили о неравномерном росте безработицы в российских регионах. По оценке ЦСР, к концу 2022 года рост безработицы будет наблюдаться в 63% субъектах, в 16 регионах она вырастет в два раза, в 53 регионах — в полтора раза. Наибольший рост показателя будет в регионах, где наибольший вклад в экономику вносят автопром, полиграфия и печать, ювелирные изделия, лесная промышленность и изделия из дерева. Это связано с ограничениями экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции. Кроме того, процесс будет сопровождаться оттоком высококвалифицированных кадров. Еще возможна безработица, хоть и в меньшей степени, в сферах, затронутых санкциями: металлургии, добыче угля, нефтегазе, страховании. Наиболее высокий прирост безработицы специалисты ЦСР ожидают в Курганской, Ульяновской и Костромской областях, Коми и Карелии.

ЦМАКП указывает, что обострять проблему безработицы в текущем кризисе могут два структурных «ограничения», которые сложились на российском рынке труда. Первое такое ограничение — избыточная низкая производительная занятость. То есть в случае масштабной автоматизации ощутимое число людей потеряет работу. Это «резко повышает социальные риски, а также увеличивает требования к эффективности системы переобучения», отмечается в докладе.

В зоне риска оптовая и розничная торговля — в этой сфере до 2030 года, по расчетам ЦМАКП, могут потерять работу свыше 3 млн человек. На втором месте — обрабатывающие производства, где до 2030 года есть потенциал для сокращения более 2 млн сотрудников. В сфере строительства этот показатель равен 1,18 млн, сельского хозяйства — 1,166 млн, примерно тот же уровень уволенных может быть в транспортной отрасли. Наиболее защищенными выглядят финансовая деятельность, рыболовство и добыча полезных ископаемых.

Еще одна трудность — несоответствие квалификации и требований конкретного рабочего места, уровня образования и должности. В целом это общая проблема для мирового рынка труда, указано в докладе. В докладе приводятся данные опроса ВЦИОМ от 2019 года, согласно которым почти половина (47%) работников в России работает не по специальности, а 28% по специальности никогда не работали. Причем распространена проблема как недостаточной квалификации, так и избыточной. В итоге складывается ситуация, когда на низкооплачиваемых, но требующих высокого уровня квалификации работах, трудятся люди, не обладающие достаточным уровнем квалификации, так как те, кто достаточно квалифицирован, ищут работу в иных сферах. В случае с избыточной квалификацией у сотрудника растут требования к оплате труда, которые «могут не оправдаться», так что «риски социального недовольства» могут вырасти.

С мая безработица находится на исторически минимальных значениях — 3,9% (это уровень безработицы по методологии Международной организации труда — в ней учитываются не только зарегистрированные в качестве безработных, но все трудоспособное население, которое не работает и предпринимает усилия к поиску работы), уровень зарегистрированной безработицы — в «границах предкризисного коридора» (0,9-1%). Для сравнения, в 2020 году, во время пандемии, уровень безработицы вырос до максимума за девять лет (6,4% в августе 2020 года). Однако по сравнению с 2020-м, когда «реакция на шок на рынке труда была более стремительной, но последствия достаточно быстро были преодолены». Текущая ситуация имеет ряд особенностей — ограничения на рынке труда продлятся дольше, чем во время локдауна, причем отрасли обрабатывающей промышленности пострадают в большей степени, чем два года назад.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в ряде отраслей наблюдается рост неполной занятости. 

«Осенью, думаю, к сожалению отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — заявил министр.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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