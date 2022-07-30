Цены на недвижимость в РФ взлетели так, что выше уже некуда!

Вчера, 19:54

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Цены на недвижимость в РФ взлетели так, что выше уже некуда!
Фото из открытых источников

Илья Сироткин, гендиректор агентства недвижимости Home Estate, заявил, что за последний год цены на жилую недвижимость в разных регионах России выросли на 5-50%. 

Цена за один квадратный метр в некоторых российских городах достигает 100-120 тысяч рублей. Сильнее всего подорожали квартиры-студии и однокомнатные квартиры. Связано это с тем, что спрос на них по-прежнему высок.

По словам Сироткина, на ситуацию с ростом стоимости жилья существенное влияние оказало начало военных действий на территории Украины и последующие за этим антироссийские санкции. Также повлияло увеличение ключевой ставки Центробанком России до 20%, уход с российского рынка крупнейших производителей и поставщиков отделочных материалов, сантехники и электрооборудования, отток дешевой рабочей силы из государств Средней Азии.

Однако Сироткин рекомендует не спешить с покупкой жилья. По мнению эксперта, в ноябре-декабре цены на новые квартиры в среднем по стране должны уменьшиться на 3-7%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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