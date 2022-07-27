Экономисты сообщили гражданам РФ, что будет с курсом рубля и доллара с 1 августа 2022 года

Сегодня, 18:39

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Экономисты сообщили гражданам РФ, что будет с курсом рубля и доллара с 1 августа 2022 года
Фото из открытых источников

Российским гражданам разъяснили, что будет с курсом российской и американской валют с 1 августа 2022 года. Своими прогнозами поделились финансовые аналитики. По мнению экспертов, предстоящий процесс предопределен, а результат будет ощутимым уже в следующем месяце.

По мнению аналитика Натальи Мильчаковой, российская национальная валюта продолжит ослабевать по отношению к американской по причине повышения ключевой ставки в США, снижения данного показателя в России, а также вступления в силу нового бюджетного правила. В результате в августе доллар подорожает до 62 рублей.

По словам аналитиков SberCIB Investment Research, потенциал укрепления рубля практически исчерпан. Несмотря на то, что экспортеры продолжают продавать валютную выручку, курс рубля не повышается, так как в условиях необходимости погашения валютных долгов вырос спрос на доллары и евро.

Вместе с тем закончился период налоговых выплат, которые способствовали укреплению российской национальной валюты. Тем не менее эксперты считают, что доллар останется на уровне 60-61 рублей, так как спрос на валюту практически удовлетворен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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