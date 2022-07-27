С 1 августа пенсионерам РФ вернут то, что у них забрали

Российским пенсионерам сообщили о возвращении возможности, которую ранее у пожилых граждан забрали. С 1 августа ее сможет получить каждый пенсионер. Для этого придется записаться на прием в Пенсионный фонд. Пенсионный эксперт Сергей Власов подробно рассказал об этом.

По его словам, речь идет о выдаче особых документов, которые теперь может получить каждый российский пенсионер. Это так называемые пенсионные удостоверения.

Такие корочки ранее выдавали всем, кому назначалась пенсия. Документ был очень удобен для пенсионеров, ведь он помогал ориентироваться в ситуациях, когда необходимо получить льготу или предъявить свой статус для получения дополнительных преференций. Но сами удостоверения, по словам эксперта, перестали выдавать в 2015 году в связи с тем, что началась реформа пенсионной системы.

Вместо них начали давать бумажные справки, которые быстро приходили в негодность и были менее презентабельными. Ситуация долгие годы вызывала недовольство пенсионеров. Однако не так давно проблему решили. И теперь такой документ вновь выдают пожилым гражданам.

«Правда, сейчас вместо пенсионного удостоверения ПФР выдает свидетельство пенсионера. Для того чтобы его получить, нужно сначала записаться на прием в клиентскую службу фонда на их официальном сайте. Потом нужно будет прийти в офис, где специалисты все оформят», — объяснил Власов.

Отмечается, что новый документ пенсионеру должны будут выдать сразу же в день обращения. На свидетельстве будет помещена фотография пенсионера, а также его личные данные, вид получаемой пенсии и срок, на который ее установили, если таковой указан в личном деле пожилого человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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