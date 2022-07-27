С 1 августа пенсионерам РФ вернут то, что у них забрали

Вчера, 14:04

0

Image 16+
С 1 августа пенсионерам РФ вернут то, что у них забрали
Фото из открытых источников

Российским пенсионерам сообщили о возвращении возможности, которую ранее у пожилых граждан забрали. С 1 августа ее сможет получить каждый пенсионер. Для этого придется записаться на прием в Пенсионный фонд. Пенсионный эксперт Сергей Власов подробно рассказал об этом. 

По его словам, речь идет о выдаче особых документов, которые теперь может получить каждый российский пенсионер. Это так называемые пенсионные удостоверения.

Такие корочки ранее выдавали всем, кому назначалась пенсия. Документ был очень удобен для пенсионеров, ведь он помогал ориентироваться в ситуациях, когда необходимо получить льготу или предъявить свой статус для получения дополнительных преференций. Но сами удостоверения, по словам эксперта, перестали выдавать в 2015 году в связи с тем, что началась реформа пенсионной системы.

Вместо них начали давать бумажные справки, которые быстро приходили в негодность и были менее презентабельными. Ситуация долгие годы вызывала недовольство пенсионеров. Однако не так давно проблему решили. И теперь такой документ вновь выдают пожилым гражданам.

«Правда, сейчас вместо пенсионного удостоверения ПФР выдает свидетельство пенсионера. Для того чтобы его получить, нужно сначала записаться на прием в клиентскую службу фонда на их официальном сайте. Потом нужно будет прийти в офис, где специалисты все оформят», — объяснил Власов.

Отмечается, что новый документ пенсионеру должны будут выдать сразу же в день обращения. На свидетельстве будет помещена фотография пенсионера, а также его личные данные, вид получаемой пенсии и срок, на который ее установили, если таковой указан в личном деле пожилого человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

С 1 августа пенсионерам РФ вернут то, что у них забрали

Вчера, 14:04

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

Коротченко рассказал, как РФ может ответить на очередные недружественные действия Финляндии

26-07-2022, 10:34

Вернут ли масочный режим в РФ?

25-07-2022, 11:34

Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

23-07-2022, 10:39

В Ленобласти стоимость подключения к электросетям существенно увеличивается вслед за Петербургом

22-07-2022, 12:14

Курганцам предлагают поехать воевать на Украину за 300 тысяч

21-07-2022, 11:24

Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

15-07-2022, 13:49

На Украине погиб 19-летний выпускник тюменского вуза

13-07-2022, 11:44

Двое военнослужащих из Мурманской области погибли в ходе спецоперации на Украине

12-07-2022, 10:19

Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты

11-07-2022, 15:09

Экономист прогнозирует возвращение курса доллара на уровень 50 рублей

10-07-2022, 18:54

Отдых на Кавказе может заменить европейские курорты

5-07-2022, 15:39

Пенсионеров России призвали оформить разовую выплату в июле

5-07-2022, 11:54

Нужды государства: историк Евглевский призвал казаков вернуть себе былую славу

1-07-2022, 12:23

Пенсионерам в РФ рассказали, получат ли они разовую выплату в размере 10 000 рублей

24-06-2022, 19:54

Бизнесмен Пригожин назвал «криворожими расследованиями» материалы «Фонтанки»

22-06-2022, 20:31

Стоимость отпускной аптечки в РФ увеличилась в 1,5 раза

20-06-2022, 15:44

Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

15-06-2022, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

27-07-2022, 10:22

0

Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...

Подробнее
Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

0

Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...

Подробнее
Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Вчера, 19:28

0

Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...

Подробнее
До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

27-07-2022, 08:39

0

Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...

Подробнее
Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

0

Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...

Подробнее
Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Вчера, 14:09

0

Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

27-07-2022, 15:59

0

Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...

Подробнее
В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

0

Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...

Подробнее
Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

27-07-2022, 21:49

0

Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...

Подробнее
Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

28-07-2022, 16:14

0

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...

Подробнее