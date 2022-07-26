Коротченко рассказал, как РФ может ответить на очередные недружественные действия Финляндии

Россия может ответить на отказ Финляндии выдавать россиянам визы обустройством собственной территории. Это следует из заявления, сделанного военным экспертом Игорем Коротченко.

Вчера стало известно о том, что парламент Финляндии может запретить выдачу туристических виз гражданам России. Вопрос будет скоро рассматриваться. Финские СМИ сообщают об имеющемся единстве о необходимости введения запрета среди разных партий.

Причиной принятия такого решения называется проведение Россией специальной военной операции на Украине. Замглавы парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра объяснил, что благодаря туристическим визам Россия может попытаться обойти санкции, в том числе и экспортировать подсанкционную продукцию.

«Финское скотство во всей его красе. Что ж, пусть зарывают себя без наших туристов и их денег. Надо обустраивать Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и там отдыхать», — цитирует Коротченко Общественная служба новостей.

Специальная военная операция России на Украине уже идет шестой месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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