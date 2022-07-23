Вернут ли масочный режим в РФ?

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В конце июня заболеваемость ковидом в России стала расти, а с начала июля увеличилась в два раза. 1 июля оперативный штаб сообщал о 3155 случаях за сутки, а вчера этот показатель поднялся почти до семи тысяч. Врачи говорят о том, что это новая волна, во время которой вновь будут заражаться десятки тысяч людей в сутки, однако никаких новых мер для ограничения распространения инфекции пока не ввели, по крайней мере, на федеральном уровне.
1 июля по всей России отменили ковидные ограничения, а через несколько дней стала появляться информация о новой волне — первой в стране рост заболеваемости показала Москва. В это же время ковид проявлял себя по всему миру — за первую неделю июля прирост составил 30%. Вскоре комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ, в связи с пандемией COVID-19, выразил озабоченность из-за резкого сокращения тестирования людей на ковид во многих странах.
Вместе с заключением комитета, ВОЗ опубликовала призыв генерального директора использовать все необходимые меры, чтобы снизить распространение вируса. Среди них перечислены ношение масок, дистанцирование, изоляция на период болезни, частое мытье рук, избегание закрытых помещений с плохой вентиляцией и мест скопления людей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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