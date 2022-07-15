В Ленобласти стоимость подключения к электросетям существенно увеличивается вслед за Петербургом

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Правительство Ленинградской области намерено вслед за властями Петербурга существенно повысить для физлиц плату за технологическое присоединение к электросетям. Об этом сообщают журналисты издания 47news.
Согласно информации, которая оказалась в их распоряжении, комитет по тарифам Ленобласти готовит к публикации решение о повышении до 8 700 рублей за 1 кВт мощности. Примечательно, что чуть более 10 лет назад он был исключительно символическим, напоминает «Фонтанка». Тогда 15 кВт для дома или участка во владении стоили всего лишь 550 рублей.
В середине июля повысили цены и в Санкт-Петербурге - правда, не столь радикально, как планируют это сделать в Ленобласти. Так, в городе на Неве тоже действовала ставка 550 рублей/15 кВт. До конца года тариф будет исчисляться суммой в 4 437 рублей.
Льготная ставка для подключений к электросети в городе и области действовала еще с 2009 года. Теперь же в комитете по тарифам называют данную меру неэффективной, которая, ко всему, обернулась еще и массовыми злоупотреблениями.
Федеральным правительством льготные ставки были отменены в этом месяце по всей стране. Стоимость может доходить до 10 000 рублей за 1 кВт, но не может составлять менее 3 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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