Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

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В ходе заседания Госдумы министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что в России будет увеличено производство новейших беспилотников.
Он заявил, что ведомство сейчас планирует реализовывать те проекты, которые важны для выполнения «военной спецоперации» на территории Украины, пишет МК. По его словам, поскольку войска РФ нуждаются в дронах, РФ будет наращивать их производство.
Мантуров добавил, что производство дронов важно наращивать, чтобы и после «военной спецоперации» перевооружить ВС РФ.
«Это касается не только потребностей специальной военной операции, но и дальнейшего перевооружения нашей армии, авиации и флота», - сказал глава Минпромторга.
Отметим, ранее в СМИ попала информация о том, что РФ закупает дроны у Ирана, хотя звучали официальные заявления, что Тегеран не поставляет дроны для российских военных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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