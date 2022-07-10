Двое военнослужащих из Мурманской области погибли в ходе спецоперации на Украине

При выполнении спецоперации на Украине погибли жители Мурманской области - рядовой Никита Сидякин и рядовой Юрий Сахно. Такую новость сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. С его слов, оба погибшие - кадровые военнослужащие, которые прошли призывную службу и подписали контракт.

Глава региона выразил соболезнование родным и близким погибших. Отметим, что в мае в Мурманской области простились с героями спецоперации на Украине - младшим сержантом Алексеем Агарковым и рядовым Валерием Соколовым. В конце мая сообщалось о гибели мурманчанина Сергея Давыдова, а в июне стало известно о погибшем жителе Апатитов Владимире Ивашкине. В прошлом месяце в Мурманской области похоронили старшину Андрея Алексеева, который также погиб на Украине.

Ранее жители региона проводили в последний путь погибших в ходе военной спецоперации - Алексея Осташова, Алексея Маликова и Владимира Аксенова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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