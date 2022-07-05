Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты

«Он тут ненадолго»: Шнуров иронично намекнул на скорый уход Беглова с поста губернатора Петербурга
Музыкант Сергей Шнуров написал новую песню. В ней он рассказал о проблемах Санкт-Петербурга, с которым город и жители...Подробнее
Фармакологическая компания из США Bristol-Myers Squibb (BMS), которая проводит исследования иммуноонкологического препарата «Опдиво» (МНН ниволумаб) в России, решила остановить исследования и изъять уже выданные препараты. Эти препараты предназначались для международных многоцентровых клинических исследований. В связи с таким решением компании 165 человек, которые принимали участие в клинических исследованиях, могут остаться без эффективного лечения. Факты изъятия лекарств уже подтвердили сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.
Ассоциации онкопациентов и онкологов пытаются повлиять на решение компании.
Онкологические пациенты из ассоциации «Здравствуй» обратились с жалобой на действия биофармацевтической компании в Европейскую коалицию больных раком. Об этом сообщила изданию «Медвестник» президент ассоциации Ирина Боровова. Общественная организация «Рак излечим» подала жалобу на действия BMS в Минздрав РФ. Члены ассоциации онкологов Северо-Запада направили обращение в компанию с просьбой не забирать лекарства, но ответа не получили.
Как утверждает адвокат Полина Габай, вице-президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», повлиять на решение BMS вряд ли возможно: так как препараты были поставлены для проведения клинических испытаний, то они могут быть использованы только для этих целей, и поскольку компания прекратила клинические исследования в стране, то она вправе их отозвать.
Компания Bristol-Myers Squibb не проинформировала о причинах прекращения клинических исследований в России и отзыв противоопухолевых препаратов не прокомментировала.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Музыкант Сергей Шнуров написал новую песню. В ней он рассказал о проблемах Санкт-Петербурга, с которым город и жители...Подробнее
В Адмиралтейском районе Северной столицы внимание полицейских привлекло авто, водитель которого, судя по всему, куда-то...Подробнее
В Северной столице Смольный закроет станцию метро «Зенит» в день проведения финала матча за Суперкубок России по...Подробнее
Участвующий в проекте «В теме» политолог Семён Уралов выступил с весьма неутешительным для украинских властей...Подробнее
Пожилой житель Выборгского района Северной столицы согласился сыграть роль живца в некой спецоперации по разоблачению...Подробнее
Губернатор Александр Беглов не появился на финале Суперкубка РФ по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Наиболее...Подробнее
По итогам сегодняшней встречи со «Спартаком», прошедшей на «Газпром Арене», петербургский футбольный клуб «Зенит» в...Подробнее
В Сети появился стоп-кадр из видео, на котором был зафиксирован рыболовный GPS-навигатор в кабине бомбардировщика...Подробнее
О том, при каких условиях Польша может ввести войска на территорию Украины, и когда начнется война Польши и РФ,...Подробнее
Курс доллара может снова начать изменяться в противоположную сторону, уверены некоторые специалисты. Экономические...Подробнее
Комментировать