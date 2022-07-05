Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты

Сегодня, 15:09

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Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты
Фото из открытых источников

Фармакологическая компания из США Bristol-Myers Squibb (BMS), которая проводит исследования иммуноонкологического препарата «Опдиво» (МНН ниволумаб) в России, решила остановить исследования и изъять уже выданные препараты. Эти препараты предназначались для международных многоцентровых клинических исследований. В связи с таким решением компании 165 человек, которые принимали участие в клинических исследованиях, могут остаться без эффективного лечения. Факты изъятия лекарств уже подтвердили сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Ассоциации онкопациентов и онкологов пытаются повлиять на решение компании.

Онкологические пациенты из ассоциации «Здравствуй» обратились с жалобой на действия биофармацевтической компании в Европейскую коалицию больных раком. Об этом сообщила изданию «Медвестник» президент ассоциации Ирина Боровова. Общественная организация «Рак излечим» подала жалобу на действия BMS в Минздрав РФ. Члены ассоциации онкологов Северо-Запада направили обращение в компанию с просьбой не забирать лекарства, но ответа не получили.

Как утверждает адвокат Полина Габай, вице-президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», повлиять на решение BMS вряд ли возможно: так как препараты были поставлены для проведения клинических испытаний, то они могут быть использованы только для этих целей, и поскольку компания прекратила клинические исследования в стране, то она вправе их отозвать.

Компания Bristol-Myers Squibb не проинформировала о причинах прекращения клинических исследований в России и отзыв противоопухолевых препаратов не прокомментировала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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