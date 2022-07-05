Экономист прогнозирует возвращение курса доллара на уровень 50 рублей

Сегодня, 18:54

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Экономист прогнозирует возвращение курса доллара на уровень 50 рублей
Фото из открытых источников

Курс доллара может снова начать изменяться в противоположную сторону, уверены некоторые специалисты. Экономические эксперты из России дали новый прогноз курса доллара на следующую неделю в РФ. 

По данным аналитика TeleTrade Алексея Федорова, обменный курс рубля в ближайшие недели не должен падать. Эксперт сейчас указывает на благоприятную обстановку с ценами на энергетические ресурсы. По этой причине сохраняется профицит платежного баланса России.

«В ближайшие недели курс российской валюты, скорее, будет оставаться возле отметок в 62-63 рубля за доллар США», – говорит специалист. 

Федоров отмечает, что вполне вероятен откат курса к 50-53 рублям за доллар в дальнейшем.

По его словам, ослабление курса рубля к 70-80 за доллар возможно при сильном падении цен на нефть, в случае покупки Банком России валют дружественных стран, а также при снятии запрета на вывод капитала не резидентами из РФ. Пока вероятность этих событий равна нулю. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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