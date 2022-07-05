Экономист прогнозирует возвращение курса доллара на уровень 50 рублей

Издание Asahi Shimbun назвало четыре условия для замены доллара юанем
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Курс доллара может снова начать изменяться в противоположную сторону, уверены некоторые специалисты. Экономические эксперты из России дали новый прогноз курса доллара на следующую неделю в РФ.
По данным аналитика TeleTrade Алексея Федорова, обменный курс рубля в ближайшие недели не должен падать. Эксперт сейчас указывает на благоприятную обстановку с ценами на энергетические ресурсы. По этой причине сохраняется профицит платежного баланса России.
«В ближайшие недели курс российской валюты, скорее, будет оставаться возле отметок в 62-63 рубля за доллар США», – говорит специалист.
Федоров отмечает, что вполне вероятен откат курса к 50-53 рублям за доллар в дальнейшем.
По его словам, ослабление курса рубля к 70-80 за доллар возможно при сильном падении цен на нефть, в случае покупки Банком России валют дружественных стран, а также при снятии запрета на вывод капитала не резидентами из РФ. Пока вероятность этих событий равна нулю.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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