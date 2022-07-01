Пенсионеров России призвали оформить разовую выплату в июле

У части граждан в РФ спишут 15 тысяч рублей с карты после 5 июля 2022 года
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Российским пенсионерам сообщили о единовременной денежной выплате, оформить которую можно в июле текущего года. Получить деньги смогут пенсионеры, вне зависимости от факта трудоустройства. Для расчета выплаты фонд будет брать за основу максимальный размер пенсии. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Эксперт утверждает, что рассчитывать на получение разовой денежной выплаты могут те пенсионеры, у которых сформированы пенсионные накопления. Такие средства могут хранить как в Пенсионном фонде России, так и в любом негосударственном пенсионном фонде.
Для того чтобы получить деньги, необходимо подать заявление. Причем вид выплаты будет назначен специалистами исходя из общего размера накоплений. Получить все средства единовременно можно только в том случае, если общая сумма накоплений составляет меньше пяти процентов от суммы всех пенсий человека.
«Важно понимать, что такую выплату могут назначить даже работающему пенсионеру. При этом для данной категории граждан ПФР будет брать за основу проиндексированный размер пенсии, а не фактически выплачиваемый. То есть ту пенсию, которую пенсионер мог бы получить, если бы не работал», – рассказала Киреева.
Она уточнила, что заявления на разовую выплату ПФР рассматривает в течение месяца. Если будет принято положительное решение, то получить средства пенсионер сможет в течение двух месяцев. Поэтому, если подать заявление сейчас, деньги могут прийти не скоро. А размер самой выплаты может быть как 10 тысяч рублей, так и 100 тысяч и даже больше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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