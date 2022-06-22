Пенсионерам в РФ рассказали, получат ли они разовую выплату в размере 10 000 рублей

Всем гражданам России пенсионного возраста детально объяснили информацию о получении единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей в текущем году. Пенсионерам рассказали, будет ли предоставляться разовая выплата, как в сентябре прошлого года.

В соцсетях начались обсуждения, касающиеся новых одноразовых выплат россиянам. Цены в магазинах увеличиваются, а доходы граждан либо не меняются, либо снижаются. Власти страны уже компенсировали пенсионерам инфляционные потери. Они проиндексировали выплаты граждан на 10%.

Профессор Алексей Зубцов заявил, что вероятность новых выплат в размере 10 тысяч рублей в текущем году исключена, потому что пенсионеры уже получили помощь от государства в виде индексации объемом 10%. Также такие выплаты оказывают дополнительную нагрузку на экономику страны и провоцируют рост инфляции.

«Однако официальные органы такую информацию не подтверждают. Например, в одном из региональных отделений ПФР гражданам ответили, что никакого нового документа на этот счет им пока не поступало, поэтому рассчитывать на новую выплату не стоит», – сообщает источник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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