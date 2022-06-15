Стоимость отпускной аптечки в РФ увеличилась в 1,5 раза

Россияне стали более предусмотрительными при сборе необходимых в путешествии вещей. Сервисы «СБЕР ЕАПТЕКА» и OneTwoTrip выяснили, что граждане стали в 1,5 раза больше денег тратить на медицинские препараты.

Жители России, выбирая направления для путешествий в этом году, предпочитают в основном города внутри страны. Несмотря на это, люди стараются взять с собой лекарства от самых различных недугов.

К отпуску россияне начали подготовку еще в марте. Чаще всего туристы покупают препараты от аллергии, головокружения и инфекций (43%). Доля продаж средств от боли и воспалений составляет 41%. На третьем месте по востребованности находятся лекарства для пищеварения и обмена веществ.

Согласно исследованиям, россияне чаще всего отправляются в отпуск по внутренним направлениям. Среди всех оформленных билетов на самолет с вылетом в период с 1 июня по 31 августа доля заказов по России составляет 88%. Больше всего туристов едут в Москву. Таких оказалось 26,6%, в Санкт-Петербург направляются 12,5% туристов, Сочи посетят 11,4%, а на Минеральные воды пришлось 4,4%. В Махачкалу отправятся 4% и в Калининград – 3,9% россиян. Средняя продолжительность поездок составляет девять дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700