Стоимость отпускной аптечки в РФ увеличилась в 1,5 раза

Сегодня, 15:44

0

Image 16+
Стоимость отпускной аптечки в РФ увеличилась в 1,5 раза
Фото из открытых источников

Россияне стали более предусмотрительными при сборе необходимых в путешествии вещей. Сервисы «СБЕР ЕАПТЕКА» и OneTwoTrip выяснили, что граждане стали в 1,5 раза больше денег тратить на медицинские препараты.

Жители России, выбирая направления для путешествий в этом году, предпочитают в основном города внутри страны. Несмотря на это, люди стараются взять с собой лекарства от самых различных недугов.

К отпуску россияне начали подготовку еще в марте. Чаще всего туристы покупают препараты от аллергии, головокружения и инфекций (43%). Доля продаж средств от боли и воспалений составляет 41%. На третьем месте по востребованности находятся лекарства для пищеварения и обмена веществ.

Согласно исследованиям, россияне чаще всего отправляются в отпуск по внутренним направлениям. Среди всех оформленных билетов на самолет с вылетом в период с 1 июня по 31 августа доля заказов по России составляет 88%. Больше всего туристов едут в Москву. Таких оказалось 26,6%, в Санкт-Петербург направляются 12,5% туристов, Сочи посетят 11,4%, а на Минеральные воды пришлось 4,4%. В Махачкалу отправятся 4% и в Калининград – 3,9% россиян. Средняя продолжительность поездок составляет девять дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Стоимость отпускной аптечки в РФ увеличилась в 1,5 раза

Сегодня, 15:44

Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

15-06-2022, 15:19

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

14-06-2022, 20:28

«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

14-06-2022, 08:59

Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20%

13-06-2022, 11:34

Военную промышленность в РФ перевели на круглосуточный режим работы

12-06-2022, 10:44

Пенсионерам РФ сообщили о вероятности новой индексации пенсий осенью 2022 года

11-06-2022, 12:34

37% россиян заявили социологам об ухудшении своего материального положения

8-06-2022, 12:49

На Донбассе погиб командующий 5-й армией ВС РФ генерал-майор Кутузов

6-06-2022, 10:39

Военный эксперт Ходаренок разъяснил, с какой целью Россия проводит свои учения ядерных сил

5-06-2022, 08:29

Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

2-06-2022, 17:38

В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

2-06-2022, 15:29

CМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулась российская оборонная промышленность из-за новых санкций

30-05-2022, 11:09

В Подмосковье мать сообщила в полицию об уклоняющемся от службы в армии сыне

29-05-2022, 15:49

Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

29-05-2022, 12:39

В спецоперации на Украине погиб 30-летний мастер спорта России по самбо из Канска

28-05-2022, 10:29

Минобороны РФ не смогло взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц

27-05-2022, 09:14

В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»

26-05-2022, 13:59

Почему цены растут? Эксперты объясняют, что сейчас происходит с российской экономикой

25-05-2022, 22:39

Экономист Кричевский рассказал, что делать с пленными украинцами

25-05-2022, 10:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ

Вчера, 15:34

0

Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...

Подробнее
Царьград: Путин сдержал обещание, что ракеты ВС из РФ отправятся в США

Царьград: Путин сдержал обещание, что ракеты ВС из РФ отправятся в США

18-06-2022, 09:44

0

Сегодня, в субботу, 18 июня 2022 года, журналисты информационного онлайн портала Царьград рассказали о том, что в...

Подробнее
Житель Ленинградской области сжёг «угнанную» машину, чтобы скрыть смертельное ДТП

Житель Ленинградской области сжёг «угнанную» машину, чтобы скрыть смертельное ДТП

17-06-2022, 20:24

0

Мужчина, сбивший пешехода вечером шестнадцатого числа во Всеволожском районе Ленинградской области, скрылся с места...

Подробнее
Недетские шалости петербургских школьников: якобы испорченная электронная сигарета стала причиной вымогательства и угроз оружием

Недетские шалости петербургских школьников: якобы испорченная электронная сигарета стала причиной вымогательства и угроз оружием

17-06-2022, 18:44

0

За минувшие сутки трое несовершеннолетних жителей Петербурга попали в поле зрения сотрудников правоохранительных...

Подробнее
Группа «Кино» откроет большой тур концертный тур выступлением в Санкт-Петербурге

Группа «Кино» откроет большой тур концертный тур выступлением в Санкт-Петербурге

18-06-2022, 06:24

0

Двадцать первого июня произойдёт знаковое событие для поклонников группы «Кино», проживающих в Северной столице. В этот...

Подробнее
Аналитик Суверов посоветовал россиянам не вкладывать деньги в недвижимость

Аналитик Суверов посоветовал россиянам не вкладывать деньги в недвижимость

Вчера, 13:24

0

Многие россияне предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. Инвестиционный стратег Сергей Суверов рассказал, почему...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Петербургским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить иномарку с запрещённым веществом

Петербургским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить иномарку с запрещённым веществом

Вчера, 20:49

0

Сотрудникам полиции Северной столицы пришлось стрелять, чтобы остановить любителя скорости и острых ощущений,...

Подробнее
Украина впервые нанесла удары крылатыми ракетами НАТО RGM-84G Harpoon

Украина впервые нанесла удары крылатыми ракетами НАТО RGM-84G Harpoon

Вчера, 10:59

0

Армейские подразделения вооружённых сил Украины впервые использовали ракетное оружие, поставленное военным блоком НАТО,...

Подробнее
Петербургский школьник, приехавший погостить у бабушки, выпал из окна

Петербургский школьник, приехавший погостить у бабушки, выпал из окна

Вчера, 15:19

0

В деревне Лопино Волховского района произошло очередное ЧП с участием несовершеннолетнего и открытого окна, затянутого...

Подробнее
Петербургские полицейские задержали молодого человека, позволившего себе лишнего по отношению к несовершеннолетней и ткнувшего ей в лицо сигаретой

Петербургские полицейские задержали молодого человека, позволившего себе лишнего по отношению к несовершеннолетней и ткнувшего ей в лицо сигаретой

Вчера, 16:49

0

В Красносельском районе Северной столицы сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан молодой...

Подробнее