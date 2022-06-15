Стоимость отпускной аптечки в РФ увеличилась в 1,5 раза

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Россияне стали более предусмотрительными при сборе необходимых в путешествии вещей. Сервисы «СБЕР ЕАПТЕКА» и OneTwoTrip выяснили, что граждане стали в 1,5 раза больше денег тратить на медицинские препараты.
Жители России, выбирая направления для путешествий в этом году, предпочитают в основном города внутри страны. Несмотря на это, люди стараются взять с собой лекарства от самых различных недугов.
К отпуску россияне начали подготовку еще в марте. Чаще всего туристы покупают препараты от аллергии, головокружения и инфекций (43%). Доля продаж средств от боли и воспалений составляет 41%. На третьем месте по востребованности находятся лекарства для пищеварения и обмена веществ.
Согласно исследованиям, россияне чаще всего отправляются в отпуск по внутренним направлениям. Среди всех оформленных билетов на самолет с вылетом в период с 1 июня по 31 августа доля заказов по России составляет 88%. Больше всего туристов едут в Москву. Таких оказалось 26,6%, в Санкт-Петербург направляются 12,5% туристов, Сочи посетят 11,4%, а на Минеральные воды пришлось 4,4%. В Махачкалу отправятся 4% и в Калининград – 3,9% россиян. Средняя продолжительность поездок составляет девять дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Сегодня, в субботу, 18 июня 2022 года, журналисты информационного онлайн портала Царьград рассказали о том, что в...Подробнее
Мужчина, сбивший пешехода вечером шестнадцатого числа во Всеволожском районе Ленинградской области, скрылся с места...Подробнее
За минувшие сутки трое несовершеннолетних жителей Петербурга попали в поле зрения сотрудников правоохранительных...Подробнее
Двадцать первого июня произойдёт знаковое событие для поклонников группы «Кино», проживающих в Северной столице. В этот...Подробнее
Многие россияне предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. Инвестиционный стратег Сергей Суверов рассказал, почему...Подробнее
Сотрудникам полиции Северной столицы пришлось стрелять, чтобы остановить любителя скорости и острых ощущений,...Подробнее
Армейские подразделения вооружённых сил Украины впервые использовали ракетное оружие, поставленное военным блоком НАТО,...Подробнее
В деревне Лопино Волховского района произошло очередное ЧП с участием несовершеннолетнего и открытого окна, затянутого...Подробнее
В Красносельском районе Северной столицы сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан молодой...Подробнее
Комментировать