Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Мотовилихинский суд Перми в третий раз оштрафовал правозащитницу, члена пермской Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Оксану Асауленко. Общая сумма ее штрафов составляет 110 тысяч рублей. Ее обвиняют в дискредитации армии.

Как сообщила правозащитница на своей странице «ВКонтакте», против нее было возбуждено три административных дела о дискредитации армии за посты, комментарии и репосты в соцсетях. По двум делам суд приговорил Асауленко к двум штрафам на сумму 30 и 50 тысяч рублей. Третий штраф, назначенный 14 июня Мотовилихинским судом, составил 30 тысяч рублей, сообщил представитель общественницы юрист Матвей Трутнев.

«В двух делах в качестве правонарушения вменяли несколько комментариев об операции и репосты антивоенных пикетов. Еще в одном деле был просто репост с призывом создания антивоенного движения. Один из комментариев фигурировал в двух протоколах одновременно. Всего постов и комментариев в трех протоколах было около семи. Мы спрашивали сотрудников полиции, усматривают ли они состав правонарушения во всех постах сразу или в каждом по отдельности, но ничего внятного они не ответили. Также для нас осталось загадкой, почему несколько постов включили в один протокол, если они могли с таким же успехом составить протокол на каждый из семи постов», – объясняет юрист.

Как пишет Асауленко в своем посте, ранее на судебных заседаниях оперуполномоченный МВД просил назначить лингвистическое исследование. 3 мая эту экспертизу провели.

«Заявили ходатайство о признании этого доказательства недопустимым, в том числе и из-за того, что сотрудница ГУ МВД тут в одном лице выступает: и специалист, и эксперт, и об ответственности за дачу ложных сведений не предупреждена, – написала Асауленко. – Судья отказала. Вообще сотрудников наших надо видеть и слышать. Уровень компетенции фантастический, конечно. Разговоры в суде на уровне: «Всем все понятно и вам тоже». И ничего доказывать не надо. Я своей вины не признаю, с протоколами не согласна. Все, что говорила и писала, могу повторить».

Ранее Оксана Асауленко была членом инициативной группы, которая запустила сбор подписей против повышения стоимости проезда в городском транспорте. Активистка считает новые административные дела способом давления из-за ее активистской деятельности. Как сообщил юрист Матвей Трутнев, его подзащитная обжалует решение суда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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