Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Сегодня, 15:19

0

Image 16+
Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ
Фото из открытых источников

Мотовилихинский суд Перми в третий раз оштрафовал правозащитницу, члена пермской Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Оксану Асауленко. Общая сумма ее штрафов составляет 110 тысяч рублей. Ее обвиняют в дискредитации армии.

Как сообщила правозащитница на своей странице «ВКонтакте», против нее было возбуждено три административных дела о дискредитации армии за посты, комментарии и репосты в соцсетях. По двум делам суд приговорил Асауленко к двум штрафам на сумму 30 и 50 тысяч рублей. Третий штраф, назначенный 14 июня Мотовилихинским судом, составил 30 тысяч рублей, сообщил представитель общественницы юрист Матвей Трутнев.

«В двух делах в качестве правонарушения вменяли несколько комментариев об операции и репосты антивоенных пикетов. Еще в одном деле был просто репост с призывом создания антивоенного движения. Один из комментариев фигурировал в двух протоколах одновременно. Всего постов и комментариев в трех протоколах было около семи. Мы спрашивали сотрудников полиции, усматривают ли они состав правонарушения во всех постах сразу или в каждом по отдельности, но ничего внятного они не ответили. Также для нас осталось загадкой, почему несколько постов включили в один протокол, если они могли с таким же успехом составить протокол на каждый из семи постов», – объясняет юрист.

Как пишет Асауленко в своем посте, ранее на судебных заседаниях оперуполномоченный МВД просил назначить лингвистическое исследование. 3 мая эту экспертизу провели.

«Заявили ходатайство о признании этого доказательства недопустимым, в том числе и из-за того, что сотрудница ГУ МВД тут в одном лице выступает: и специалист, и эксперт, и об ответственности за дачу ложных сведений не предупреждена, – написала Асауленко. – Судья отказала. Вообще сотрудников наших надо видеть и слышать. Уровень компетенции фантастический, конечно. Разговоры в суде на уровне: «Всем все понятно и вам тоже». И ничего доказывать не надо. Я своей вины не признаю, с протоколами не согласна. Все, что говорила и писала, могу повторить».

Ранее Оксана Асауленко была членом инициативной группы, которая запустила сбор подписей против повышения стоимости проезда в городском транспорте. Активистка считает новые административные дела способом давления из-за ее активистской деятельности. Как сообщил юрист Матвей Трутнев, его подзащитная обжалует решение суда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Сегодня, 15:19

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

Вчера, 20:28

«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

Вчера, 08:59

Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20%

13-06-2022, 11:34

Военную промышленность в РФ перевели на круглосуточный режим работы

12-06-2022, 10:44

Пенсионерам РФ сообщили о вероятности новой индексации пенсий осенью 2022 года

11-06-2022, 12:34

37% россиян заявили социологам об ухудшении своего материального положения

8-06-2022, 12:49

На Донбассе погиб командующий 5-й армией ВС РФ генерал-майор Кутузов

6-06-2022, 10:39

Военный эксперт Ходаренок разъяснил, с какой целью Россия проводит свои учения ядерных сил

5-06-2022, 08:29

Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

2-06-2022, 17:38

В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

2-06-2022, 15:29

CМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулась российская оборонная промышленность из-за новых санкций

30-05-2022, 11:09

В Подмосковье мать сообщила в полицию об уклоняющемся от службы в армии сыне

29-05-2022, 15:49

Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

29-05-2022, 12:39

В спецоперации на Украине погиб 30-летний мастер спорта России по самбо из Канска

28-05-2022, 10:29

Минобороны РФ не смогло взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц

27-05-2022, 09:14

В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»

26-05-2022, 13:59

Почему цены растут? Эксперты объясняют, что сейчас происходит с российской экономикой

25-05-2022, 22:39

Экономист Кричевский рассказал, что делать с пленными украинцами

25-05-2022, 10:34

Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайты еще четырех изданий

25-05-2022, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

Вчера, 20:28

0

Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в...

Подробнее
Петербургская школьница получила тяжёлые травмы, попав под автобус на набережной Фонтанки

Петербургская школьница получила тяжёлые травмы, попав под автобус на набережной Фонтанки

12-06-2022, 23:14

0

Ученица седьмого класса была сбита частным автобусом на пешеходном переходе в центре Северной столицы. Инцидент...

Подробнее
Нетрезвая компания отметила стрельбой посиделки в саду Невского района Санкт-Петербурга

Нетрезвая компания отметила стрельбой посиделки в саду Невского района Санкт-Петербурга

12-06-2022, 19:44

0

Сегодня стало известно о задержании трёх чересчур шумных отдыхающих приятелей, выбравших местом «застолья» памятник в...

Подробнее
Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20%

Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20%

13-06-2022, 11:34

0

Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20% - в городе рискует закрыться каждая пятая аптека. Об этом сообщает...

Подробнее
SIPRI: Период сокращения объемов ядерного оружия в мире уже закончился

SIPRI: Период сокращения объемов ядерного оружия в мире уже закончился

13-06-2022, 08:34

0

Риски применения ядерного оружия вернулись к тому же уровню, который наблюдался во времена Холодной войны. Об этом...

Подробнее
В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

13-06-2022, 17:59

0

Затянувшие алкогольную вечеринку посетители ресторана в Приозёрске никак не хотели покидать уютное место и настолько...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

Вчера, 14:59

0

Китай может начать военную операцию против Тайваня, чтобы вернуть его под свой контроль. Об этом пишут ряд СМИ,...

Подробнее
«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

Вчера, 08:59

0

Опрос, проведенный Европейской комиссией по туризму, показал, что в этом году россияне не собираются уезжать в отпуск,...

Подробнее
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

Вчера, 17:54

0

Телеканал Fox News сообщил, что американские политики одобрили планы по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В статье,...

Подробнее
В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

Вчера, 22:49

0

Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы озвучила информацию о том, что около двух десятков жителей...

Подробнее